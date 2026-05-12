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卡在補助制度外…屏東「非老非障」緊急安置趨增 企業響應捐款

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
鎵興國際公司與中華安歲太子慈善會捐款的費用，用於補助成人緊急安置期間所需的看護費、醫療費、交通接送費及陪同人員費等支出，還有今年新增復健費及生活扶助金。記者劉星君／攝影
鎵興國際公司與中華安歲太子慈善會捐款的費用，用於補助成人緊急安置期間所需的看護費、醫療費、交通接送費及陪同人員費等支出，還有今年新增復健費及生活扶助金。記者劉星君／攝影

少子化現象導致家庭功能漸式微，部分社會邊緣者因變故或疾病導致失能，或有就醫、生活扶助等需求，但因不符法定補助資格，成為「非老非障」，屏東縣府社會處觀察，近5年來非老非障安置案件趨增，感謝企業團體捐款，作為非老非障安置計畫相關經費。

近年受物價通膨、基本工資調整及少子化趨勢影響，家庭照顧功能漸下降，部分未具身心障礙證明且未滿65歲成人，俗稱「非老非障」族群，常因不符現行補助資格，且缺乏家庭支持系統，面臨醫療與生活困境。協助此類個案獲即時照顧，縣府整合醫療與社會福利資源，提供短期安置與醫療照護服務，協助其恢復健康並順利復歸社區生活。

面對此類型個案，社工以往要多方找資源協助，有的會從社會救助金專戶的非指定項目來申請，或是以個案認養，或是跟慈善會合作的方式。

屏東縣府社會處則以「弱勢家戶，醫起守護」為非老非障的專案計畫，鎵興國際公司與中華安歲太子慈善會去年首度捐50萬元，今年再捐50萬元，做該計畫的相關經費。今舉行捐贈典禮，中華安歲太子慈善功德會理事長黎金生說，看見弱勢個案接受即時醫療與照護支持，逐步恢復健康並重返社區，深感此計畫具實質幫助與社會價值，再次號召會員及企業響應，支持政府推動，讓更多需要幫助的人獲得及時協助，重新站穩腳步。

社會處指出，本次計畫除持續補助成人緊急安置期間所需的看護費、醫療費、交通接送費及陪同人員費等支出，配合服務實務需求，今年新增「復健費」及「生活扶助金」措施，針對積極復健提早結束安置並返回社區生活個案，提供每人每月6000元，最長補助3個月，協助返家初期支應基本生活開銷，穩定生活並重新建立自立能力；經專業評估有需要者，得再申請一次，協助個案順利銜接社區生活，避免再陷入困境。

社會處統計，2025年安置人數51名，男性42名占82.98%、女性9名占17.02%；安置年齡從20多歲至65歲未滿，51歲到64歲的人數最多，占全部安置人數的63％。

2025年44名結束安置個案中有8人返回社區，社會處表示，初期常面臨經濟不穩、生活支持不足等挑戰，若缺乏即時資源，易再陷危機甚至重返安置體系。今年計畫修正新增復建、生活扶助金措施，將使服務由「緊急安置」延伸至「返家支持」，建構更完整之支持系統，提升個案復歸社區的成功率。

中華安歲太子慈善會理事長黎金生（左）今年度再捐50萬元用於非老非障安置計畫經費，屏東縣副縣長鄞鳳蘭（右）感謝企業團體投入公益、關懷弱勢。記者劉星君／攝影
中華安歲太子慈善會理事長黎金生（左）今年度再捐50萬元用於非老非障安置計畫經費，屏東縣副縣長鄞鳳蘭（右）感謝企業團體投入公益、關懷弱勢。記者劉星君／攝影

鎵興國際公司與中華安歲太子慈善會捐款的費用，用於補助成人緊急安置期間所需的看護費、醫療費、交通接送費及陪同人員費等支出，還有今年新增復健費及生活扶助金。記者劉星君／攝影
鎵興國際公司與中華安歲太子慈善會捐款的費用，用於補助成人緊急安置期間所需的看護費、醫療費、交通接送費及陪同人員費等支出，還有今年新增復健費及生活扶助金。記者劉星君／攝影

鎵興國際公司與中華安歲太子慈善會捐款的費用，用於補助成人緊急安置期間所需的看護費、醫療費、交通接送費及陪同人員費等支出，還有今年新增復健費及生活扶助金。記者劉星君／攝影
鎵興國際公司與中華安歲太子慈善會捐款的費用，用於補助成人緊急安置期間所需的看護費、醫療費、交通接送費及陪同人員費等支出，還有今年新增復健費及生活扶助金。記者劉星君／攝影

屏東縣府社會處社工科長戴如玎說明「非老非障」個案，社工在處遇協助的歷程。記者劉星君／攝影
屏東縣府社會處社工科長戴如玎說明「非老非障」個案，社工在處遇協助的歷程。記者劉星君／攝影

少子化 屏東 捐款

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