金門水頭港邁入智慧通關新紀元 2800人次尖峰通關不卡關

金門水頭港新旅運中心自今年2月3日試營運後，憑藉較舊場站增加3.5倍的空間與智慧化通關設備，大幅提升小三通旅運效率，不僅順利因應春節、清明連假等高峰人潮，也帶動整體旅運量明顯成長，展現離島門戶升級新氣象。

根據統計，今年1月至4月，小三通入出境總旅客量達69萬6142人次，較去年同期55萬7700人次成長約24.8％；其中陸客入境金門達5萬2420人次；新旅運中心尖峰時段每小時可容納2800人次雙向通關，有效紓解過往舊場站壅塞問題，不少旅客對寬敞舒適的候船空間與通關效率提升留下深刻印象。

為進一步優化通關流程，移民署國境事務大隊同步在水頭港導入新世代自動查驗通關系統（e-Gate），除將舊場站原有3座e-Gate移設至新旅運中心入境區，也在出境區新增7座設備，並預留後續擴充空間，以因應未來持續成長的觀光與返鄉人潮。

新世代e-Gate導入「閘道內註冊」、「行進間人臉辨識」及「多國語音引導」等智慧功能，凡年滿10歲、身高120公分以上，持晶片護照的國人及持居留證外來人口，皆可直接在閘道內完成註冊與查驗，最快10秒即可完成通關，大幅縮短等候時間。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬表示，新世代e-Gate具備更便利、快速與多元等特色，搭配水頭港新旅運中心啟用，已有效提升小三通整體通關量能。未來也將持續精進智慧查驗設備，打造兼具安全、效率與國際競爭力的離島門戶。