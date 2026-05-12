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鄰近高雄台積電 楠梓中油宿舍群髒亂成遊民及流浪狗聚集地
高雄中油宏南、宏毅宿舍群存在逾300多棟舊閒置房舍，與台積電園區僅隔一條馬路。高市議員陳玫娟指出，閒置宿舍未活化，環境髒亂且成遊民及流浪狗聚集處，市府應督促活化。市長陳其邁要求環保局、工務局等單位一周內聯合稽查改善，另建議辦理公辦都更以利活化使用。
中油員工宿舍群分布在楠梓區宏南、宏毅兩個里，其中32戶舊宿舍由高市文化局匡列為文化景觀區，另在三個區塊仍保留300多戶宿舍。左楠區議員陳玫娟今天在市政總質詢時表示，中油舊宿舍從2015年閒置至今，多處門窗殘破、受損，地方很頭痛。
議員陳玫娟說，楠梓中油社區地理位置優越，位居半導體S廊帶中心點、緊鄰台積電，因荒廢多年導致環境髒亂，已成遊民及流浪狗聚集的治安死角，文化局與中油公司應評估利用，以利資產活化。
陳其邁表示，中油公司有維護環境的責任，環保局可依法要求清潔，房屋若疏於管理而有致災危險，主管權責則在工務局，會要求三個單位在一周內稽查改善。
陳玫娟強調，文化局匡列宿舍建物後沒有作為，緊鄰台積電卻是這樣的環境，真的很諷刺。陳其邁說，他認為公辦都更可以有效活化及利用，但此事須由中油公司與住戶協議推動。
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