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開鑿翟山坑道老兵在哪？ 金門發協尋令邀老英雄重返戰地

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為感念當年參與「大帽山坑道」開鑿工程的國軍官兵，金管處與古崗社區發展協會近日共同發出協尋令，希望尋找當年參與工程的老兵，邀請他們重返金門，圖為當年蔣公視察該處與官兵合影的老照片。圖／摘自古崗社區臉書
為感念當年參與「大帽山坑道」開鑿工程的國軍官兵，金管處與古崗社區發展協會近日共同發出協尋令，希望尋找當年參與工程的老兵，邀請他們重返金門，圖為當年蔣公視察該處與官兵合影的老照片。圖／摘自古崗社區臉書

位於金門古崗海岸、如今已成熱門觀光景點的翟山坑道，過去其實是肩負戰備任務的重要軍事設施。為感念當年參與開鑿工程的國軍官兵，金門國家公園管理處與古崗社區發展協會近日共同發出協尋令，希望尋找當年參與「大帽山坑道」（今稱翟山坑道）工程的老兵，邀請他們重返金門，見證昔日戰備坑道蛻變為國際知名景區的歷程。

古崗社區發展協會指出，翟山坑道於民國50年至53年間開鑿，當時正值兩岸軍事對峙最緊張年代，「反攻大陸」氛圍高漲，金門也展開大規模軍事坑道工程。位於金門西南隅的古崗村，因周邊遍布花崗岩丘陵，除設置重砲陣地外，也開鑿出全島規模最大的小艇坑道「大帽山坑道」，後來更成為今日遊客絡繹不絕的翟山坑道。

協會表示，根據軍史資料推估，當年參與坑道開挖的國軍弟兄，如今大多年逾80至85歲，若以當時20歲左右入伍推算，這批官兵大約出生於民國30年前後，現今多已是白髮蒼蒼的長者，因此希望透過社群網路與各界力量，尋找仍健在的參與者或其家屬。

主辦單位規劃邀請老兵返金參加今年10月舉辦的翟山坑道音樂節，除安排參訪坑道外，也將走訪古崗聚落，尋找當年駐紮過的民宅與生活場景，並安排餐敘交流，重溫當年戰地歲月。

古崗社區發展協會表示，凡經審核確認為當年參與開鑿工程的老兵，將提供來回機票及一晚住宿補助，名額限15人；若老兵年事已高、行動不便，也可由家屬陪同，協會將另行協助安排相關事宜。

今年翟山坑道音樂節將於10月17日至18日舉行，獲錄取老兵需於10月16日抵達金門。報名自即日起至9月12日截止，錄取者將另以電話或私訊通知。

古崗社區發展協會也呼籲民眾協助轉傳訊息，若家中長輩曾參與大帽山坑道開鑿工程，可備妥退伍令、兵籍資料、老照片等相關佐證文件，私訊臉書粉絲專頁「金門古崗自然村」聯繫，盼替這段逐漸被歲月塵封的戰地歷史，找回最珍貴的見證者。

位於金門古崗海岸的熱門觀光景點～翟山坑道，過去是肩負戰備任務的重要軍事設施，為感念當年參與開鑿工程的官兵，古崗社區發展協會發出協尋令，希望尋找當年參與「大帽山坑道」工程的老兵。圖為翟山坑道的招牌活動～金門坑道音樂節，每年都吸引許多樂迷。記者蔡家蓁／攝影
位於金門古崗海岸的熱門觀光景點～翟山坑道，過去是肩負戰備任務的重要軍事設施，為感念當年參與開鑿工程的官兵，古崗社區發展協會發出協尋令，希望尋找當年參與「大帽山坑道」工程的老兵。圖為翟山坑道的招牌活動～金門坑道音樂節，每年都吸引許多樂迷。記者蔡家蓁／攝影

位於金門古崗海岸的熱門觀光景點～翟山坑道，過去是肩負戰備任務的重要軍事設施，為感念當年參與開鑿工程的官兵，古崗社區發展協會發出協尋令，希望尋找當年參與「大帽山坑道」工程的老兵。記者蔡家蓁／攝影
位於金門古崗海岸的熱門觀光景點～翟山坑道，過去是肩負戰備任務的重要軍事設施，為感念當年參與開鑿工程的官兵，古崗社區發展協會發出協尋令，希望尋找當年參與「大帽山坑道」工程的老兵。記者蔡家蓁／攝影

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