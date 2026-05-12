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金門北堤停車場6月起收費 前1小時免費久停第3天起加倍收費

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府為改善金城市區停車秩序與提升停車周轉效率，宣布金城市區北堤停車場（右側）將自6月1日起正式實施收費，採24小時全天候收費制度，希望藉由使用者付費機制，改善長期占用車位情形。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府為改善金城市區停車秩序與提升停車周轉效率，宣布金城市區北堤停車場（右側）將自6月1日起正式實施收費，採24小時全天候收費制度，希望藉由使用者付費機制，改善長期占用車位情形。記者蔡家蓁／攝影

金門又一停車場要收費！金門縣政府為改善金城市區停車秩序與提升停車周轉效率，宣布金城市區北堤停車場（右側）將自115年6月1日起正式實施收費管理，採24小時全天候收費制度，希望藉由使用者付費機制，改善長期占用車位情形，紓解市區停車壓力。

縣府表示，北堤停車場位處金城市區重要節點，鄰近運動發展中心及周邊休閒活動空間，兼具運動、觀光及民眾日常停車需求。過去尖峰時段經常出現車位一位難求、長時間占用及違規停車等情況，不僅影響停車周轉，也造成周邊交通動線受阻。

隨著運動發展中心啟用，人車流量明顯增加，縣府同步完成周邊停車場整體規劃與建置，透過新增停車空間及導入管理機制，逐步改善市區停車供需失衡問題。此次配合運動發展中心前停車場正式啟用，北堤停車場（右側）也同步納入收費管理。

依縣府公告，北堤停車場收費方式如下，前1小時免費；不分平、假日，當日進出20元計次。第1、2日停放，每日20元計日。

連續停放自第3日起，每日40元計日；月票每月1100元；另可申辦半年票，但均不保證車位。

縣府觀光處指出，推動停車收費不只是增加管理效率，更是都市交通治理的重要一環，透過合理收費提升車格周轉率，讓有限停車資源能更公平提供給真正有需求的民眾使用。

觀光處表示，未來也將持續盤點金城市區及各鄉鎮停車空間，推動停車場新建、既有空間活化及智慧化管理系統導入，逐步建構更完整的停車服務網絡，以改善交通秩序，提升城市機能與生活便利性。

金門 停車場

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