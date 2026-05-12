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高雄偏鄉幸福巴士「強制共乘」遭怨不便 交通局：已放寬條件

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄市自2022年起推動幸福共享高雄GO巴士，滿足偏鄉地區公車難以服務的狀況，但幸褔巴士以「共乘」為主，民代表示每位民眾相隔太遠、目的不同，強制共乘恐導致不便。記者宋原彰／翻攝
高雄市自2022年起推動幸福共享高雄GO巴士，滿足偏鄉地區公車難以服務的狀況，但幸褔巴士以「共乘」為主，民代表示每位民眾相隔太遠、目的不同，強制共乘恐導致不便。記者宋原彰／翻攝

高雄市自2022年起推動幸福共享高雄GO巴士，滿足偏鄉公車難以服務的地區，讓民眾以點對點方式預約，提供在地多元車輛如多元計程車、通用計程車、復康巴士等，比照公車收費；但幸福巴士以「共乘」為主，議員表示每位民眾住家相隔太遠、目的不同，強制共乘恐導致不便。交通局回應，目前已放寬制度，離峰時段可評估需求，1人預約即可派車。

幸福巴士內門線2024年上線，提供內門全區與部分旗山區，在公車客運沒有到達的聚落，或公車客運班次時間未服務時段，由市府首創將計程車當公車使用，收費比照高雄市市區公車收費，全票15元、學生票10元、半票8元，並整合敬老卡整合補助，2人就能成行，不需在站牌上車，只要任兩點都能成行，滿足偏鄉地區居民日常通勤、就學、就醫需求。

但目前幸福巴士採全預約乘車服務，需提前在預約時段預約，每班次乘客達2人以上可發車。市議員林義迪今日在議會質詢表示，偏鄉每家戶距離很遠，若搭乘幸福巴士仍強制共乘，光是連續載多名民眾就行駛數公里，也並非每個人目的地都相同，就醫、就學等需求都不同，「不是每個人都要去旗山醫院，市府應放寬條件，1人也能搭乘。」

交通局長張淑娟表示，幸福巴士載尖峰時段因需求量大，目前仍以共乘制為主，離峰時段若派車單位判斷需求量不高、有空車狀況，即便僅1人預約仍可派車提供載運。市長陳其邁表示，其實可以考量1人出資2人車票，解決營運方成本考量，但偏鄉車輛有限，若全面放寬條件恐不敷使用，市府會評估個人需求，盡量派車已共乘方式，做最大化的滿足。

陳其邁表示，會要求各區幸福巴士營運單位將轄區有搭乘需求的民眾，以條列式呈現需求，若有急迫性交通的民眾，就應直接派車，有相同目的地則安排一次搭乘，「這是服務偏鄉民眾的政策，應該更寬鬆、便民」。

高雄市自2022年起推動幸福共享高雄GO巴士，滿足偏鄉地區公車難以服務的狀況，但幸褔巴士以「共乘」為主，民代表示每位民眾相隔太遠、目的不同，強制共乘恐導致不便。記者宋原彰／翻攝
高雄市自2022年起推動幸福共享高雄GO巴士，滿足偏鄉地區公車難以服務的狀況，但幸褔巴士以「共乘」為主，民代表示每位民眾相隔太遠、目的不同，強制共乘恐導致不便。記者宋原彰／翻攝

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