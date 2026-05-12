配合國道7號新建滯洪池 高雄獅龍溪滯洪補償工程動工

國道7號高雄段路線未來將跨越獅龍溪滯洪池，受橋墩設置及澄觀路復舊新建擋土牆等工程因素影響，評估將減少原有獅龍溪滯洪池約1400噸滯洪量，為兼顧地方防洪需求，高雄市水利局代辦獅龍溪滯洪補償設施工程，預計明年底完工，預期不減反增能增加4.3萬噸的滯洪空間。

水利局表示，透過中央與地方合作，市府提前啟動代辦工程，配合國道7號新建工程，不僅補強區域防洪量能，更將為仁武地區增加約4.3萬噸的滯洪空間，市府與高公局已多次會勘及協調，並決定由高公局委託市府代辦補償設施工程。

針對補償方案的規畫，水利局說明，工程選定於已完工的仁武產業園區滯洪池進行，將池底向下加深2公尺，完工後預計可增加約4.3萬噸滯洪量，不僅遠高於國道7號工程受影響的量體，更能大幅提升仁武地區的滯洪及減災效益。

水利局強調，選址於仁武產業園區滯洪池辦理，可免除在獅龍溪滯洪池原址進行大範圍開挖，進而維持既有植生護岸及自然景觀，並降低後續的維管需求。

同時，工程開挖所產生的4.3萬立方公尺土方，將嚴格依照環境影響評估規範，採土方平衡原則處理，土方全數不外運，以避免工程車輛進出對周邊道路造成交通衝擊。