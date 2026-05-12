免費入場「獻給白衣天使和母親」感恩音樂會 屏基歌聲傳遞感謝

感謝醫護人員與母親長期在照護現場及家庭中的無私付出，屏東基督教醫院5月16日下午3時，在約翰大樓6樓集會堂舉辦「獻給白衣天使和母親的一首歌」感恩音樂會，免費入場。活動結合詩班、弦樂四重奏、合唱團與跨世代歌手演出，透過音樂向守護生命與家庭的人們表達感謝，讓社會重新感受陪伴與愛的力量。

屏基表示，醫院是最常看見生命脆弱與堅強交會的地方。醫護人員長時間守護病人與家屬，在急診、病房與診間中承接無數焦慮與期待；而母親則在家庭裡默默付出，以愛支撐家人走過人生不同階段。兩者雖身處不同角色，卻同樣以溫柔與堅韌照亮他人的生命。院方規畫感恩音樂會，盼讓平時不易說出口的感謝，能透過旋律被真誠傳遞。

音樂會演出陣容堅強，由屏基詩班以「這一條路」揭開序幕，藉由溫暖和聲傳遞安定與祝福；接著由知名職業團體高熊音樂弦樂四重奏演奏「愛的禮讚」、「落雨聲」、「望春風」及「甜蜜蜜」等經典曲目，以細膩弦樂呈現跨世代共同的情感記憶。

實力派歌手杜牧與素有「吉他教父」之稱的杜俊輝父女同台演出。父女將攜手詮釋「Hero」、「Holy Forever」、「當你老了」及「外面的世界」等歌曲，跨世代音樂對話唱出親情、守護與人生歷程中的深刻情感，令人期待演出。

屏東在地的雅歌合唱團將帶來「Prayer of St. Francis」、「聽海」、「一樣的月光」與「你是我所有的回憶」等經典作品，從古典到流行、多元曲風交織，讓音樂會兼具藝術性與情感溫度。

醫療不只是疾病治療，更是對生命的陪伴。屏基希望藉由這場音樂會，邀請民眾暫時放慢腳步，帶著家人與想感謝的人一起走進音樂裡。