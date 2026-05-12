「會演是英雄」戲劇工作坊 身障者演出生命韌性感動全場

平安社會福利基金會舉辦的「會演是英雄」戲劇工作坊，邀請19名身心障礙者參與戲劇創作與演出，將生命經驗與生命故事轉化為舞台作品，成果展演出感動全場。平安社會福利基金會表示，陪伴身心障礙者說自己觀點，讓社會看見每段生命經驗背後獨特真實的力量。

這次戲劇工作坊邀請高雄科技大學博雅教育中心講師、導演金尚東帶領大家展開戲劇創作。「好的藝術呈現，是先從認識自己開始。」金尚東說，5場次課程中，引導學員回望生命中甘苦交織的經歷，包括童年記憶、生命挫折、難忘時刻與想感謝的人事物。真實故事經由討論、分組與串編，發展成三齣舞台作品，演出來自學員真實生命累積。

成果展主題「用心、微笑、支持你！」，由身心障礙者鄭祐承以布袋戲串場，有人負責說故事，有人用肢體表達情緒，有人以歌聲傳遞祝福，也有人在台上安靜卻穩定地成為團隊的一部分。

第一次參與戲劇工作坊並擔任說書人的學員范瑞玲說，感受自己有無限可能，希望未來還能有機會再次展現。學員黃守郁在劇中飾演嚴厲面試官，他說，透過戲劇彷彿再次看見自己過往求職碰壁經驗，感謝平安基金會沒有只看見他的過去，而是接納他的狀態，讓他能成為幫助他人同儕支持員。

學員李怡萱在參與過程中經歷不容易挑戰，她因小兒麻痺造成肢體障礙，在戲劇工作坊課程期間，克服搭復康巴士及公車的挑戰。在第五場次前，她突然出現視力模糊不清，一度想放棄演出，所幸在大家鼓勵下，臨時調整劇本角色與演出安排，順利完成。

平安基金會表示，戲劇可貴之處，在於它讓不同生命經驗能夠在同一個舞台上被聽見、被理解，也被珍惜。當身心障礙者不再只是故事中的角色，而是親自創作、親自詮釋、親自發聲的人，舞台便成為一個練習平等場域。

平安社會福利基金會深耕屏東，經管屏東縣身心障礙福利服務中心13年多，致力提供多元且貼近需求身心障礙福利服務，基金會5度向衛生福利部申請並執行「公益彩券回饋金補助—身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」，透過教育訓練、培力課程與社區宣導，推動CRPD精神在在地服務體系與社區中扎根。

身心障礙學員合唱Selina「愛我的每個人」，祝福送給每一位努力生活、勇敢求職、等待被看見的人。記者劉星君／攝影

戲劇「求職幸福的小天使」，演出身障者面臨求職的困境。記者劉星君／攝影

演出戲劇「奕升的幻想世界」，講述患有消化系統障礙的奕升（左）的童年，出生到18歲都靠著打點滴維持生命，無法進食的經歷。記者劉星君／攝影

身障學員們演出「逆風起飛的女孩」，描繪一名腦性麻痺女孩在成長過程中面對限制、歧視與挫折，卻始終沒有放棄對自由與夢想的嚮往。記者劉星君／攝影