「會演是英雄」戲劇工作坊 身障者演出生命韌性感動全場
平安社會福利基金會舉辦的「會演是英雄」戲劇工作坊，邀請19名身心障礙者參與戲劇創作與演出，將生命經驗與生命故事轉化為舞台作品，成果展演出感動全場。平安社會福利基金會表示，陪伴身心障礙者說自己觀點，讓社會看見每段生命經驗背後獨特真實的力量。
這次戲劇工作坊邀請高雄科技大學博雅教育中心講師、導演金尚東帶領大家展開戲劇創作。「好的藝術呈現，是先從認識自己開始。」金尚東說，5場次課程中，引導學員回望生命中甘苦交織的經歷，包括童年記憶、生命挫折、難忘時刻與想感謝的人事物。真實故事經由討論、分組與串編，發展成三齣舞台作品，演出來自學員真實生命累積。
成果展主題「用心、微笑、支持你！」，由身心障礙者鄭祐承以布袋戲串場，有人負責說故事，有人用肢體表達情緒，有人以歌聲傳遞祝福，也有人在台上安靜卻穩定地成為團隊的一部分。
第一次參與戲劇工作坊並擔任說書人的學員范瑞玲說，感受自己有無限可能，希望未來還能有機會再次展現。學員黃守郁在劇中飾演嚴厲面試官，他說，透過戲劇彷彿再次看見自己過往求職碰壁經驗，感謝平安基金會沒有只看見他的過去，而是接納他的狀態，讓他能成為幫助他人同儕支持員。
學員李怡萱在參與過程中經歷不容易挑戰，她因小兒麻痺造成肢體障礙，在戲劇工作坊課程期間，克服搭復康巴士及公車的挑戰。在第五場次前，她突然出現視力模糊不清，一度想放棄演出，所幸在大家鼓勵下，臨時調整劇本角色與演出安排，順利完成。
平安基金會表示，戲劇可貴之處，在於它讓不同生命經驗能夠在同一個舞台上被聽見、被理解，也被珍惜。當身心障礙者不再只是故事中的角色，而是親自創作、親自詮釋、親自發聲的人，舞台便成為一個練習平等場域。
平安社會福利基金會深耕屏東，經管屏東縣身心障礙福利服務中心13年多，致力提供多元且貼近需求身心障礙福利服務，基金會5度向衛生福利部申請並執行「公益彩券回饋金補助—身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」，透過教育訓練、培力課程與社區宣導，推動CRPD精神在在地服務體系與社區中扎根。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。