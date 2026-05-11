影／高雄燒烤店辣粉醃小強畫面曝 網酸：提味秘方被發現 衛生局開罰

網友在Threads發文，昨天到左營區一家燒烤店內用，驚見一隻完整蟑螂泡在辣粉調料罐，雖然留下吃完串燒才結帳離開，但回想起來仍心有餘悸；影片曝光後，網友留言酸「辣蟑粉」、「醃小強」、「提味的秘方被發現」；還有人翻出Google評論湯有蟑螂，直呼「不是第一次發生」。高市衛生局今派員到店稽查又發現蟑螂蹤跡，依法開罰。

該名網友在貼文中表示，周末想簡單吃，找了一家評價高的燒烤店，原本打算外帶，看到店內環境舒適決定內用，不料打開辣粉調味罐嚇一跳，看見裹滿辣粉的蟑螂泡在調料罐裡，他默默把整瓶拿給老闆回收。

原PO也提到，老闆有詢問「拿新的辣椒粉給你好嗎」？他回「不用了，謝謝」，並無奈表示，因為已先結帳，最後自己不爭氣地等著600多元串燒上桌，默默吃完才離開。

貼文一出，不少網友批評店家衛生有問題「噁，誰還敢去」、「這應該主動退錢吧」、「卡店家」；也有網友戲稱「辣蟑粉」、「醃小強，是前菜」、「這有入味了」、「提味的秘方被你發現了」。

還有網友嘲諷說「你誤會了，那幾隻都是工讀生」、「牠是被辣死還是嗆死」、「活生生被辣死，太殘忍了」、「辣椒粉含中藥材」；另網友翻出11個月前Google評論，有顧客購買了湯回家後發現有蟑螂，希望店家可以注重衛生，直說看起來不是第一次發生。

衛生局表示，有關民眾於媒體反映燒烤店調味料罐內發現蟑螂，涉食品安全衛生疑慮，今獲報後隨即派員至現場查察，當場發現蟑螂蹤跡，業者並坦承影片地點為該店家且內容屬實。

衛生局依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條、食安法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰，業者因未辦理食品業者登錄，飭令限期改善，屆期未改善，將依食安法第8條第3項及第48條規定，裁罰3萬元以上300萬以下罰鍰。

此外，衛生局依食品良好衛生規範準則查察，針對作業場所天花板及設備不潔、無委外合格病媒業者清消、冰箱未除霜不潔、從業人員未依規定健康檢查、未確實佩戴口罩等缺失，飭令限期改善，屆期未改善，將依食安全法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

網友發文表示左營區一家燒烤店內用發現調料區的辣粉罐有蟑螂。圖／翻攝自Threads