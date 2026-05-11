自來水管搶修 高雄岡山等6區1.9萬戶停水23小時

台灣自來水公司今天表示，高雄市旗山區因搶修自來水管，將於5月13日上午9時至5月14日上午8時停水，影響供水時間共23小時，包括岡山、田寮、旗山等6區共1萬9000戶停水。

台灣自來水公司第七區管理處今天發布新聞稿表示，因旗山區自來水管搶修，施工須由電焊人員進入管內進行電焊修補作業，須暫停送水作業，預計停水時間為5月13日上午9時至5月14日上午8時共23小時，影響戶數1萬9000戶。

停水區域範圍包括燕巢區全區；田寮區七星里、三和里、大同里、古亭里、田寮里、西德里、南安里、崇德里、新興里；阿蓮區峯山里、阿蓮里；岡山區三和里、華崗里、大莊里；旗山區上洲里、新光里、大山里、鯤洲里、南洲里、南勝里、中洲里、中寮里、三協里；大樹區統嶺里。

台灣自來水公司第七區管理處表示，除停水區域外，其餘地區正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才能恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲，也提醒受影響民眾提前儲水備用。