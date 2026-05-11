聽新聞
0:00 / 0:00
高市議員黃柏霖爭取汰換3200台舊大屏 陳其邁允諾全面盤點
高雄市議員黃柏霖長期推動市府機關及學校電腦汰舊換新，今日在市政總質詢要求市府考慮升級全市3200台舊大屏。市長陳其邁表示，將責成副市長李懷仁盤點時限到期的設備及科任教室缺額，由於學校大小差異大，另研議增加大校補助的可行性。
議員黃柏霖指出，他去年要求高中職、國中小學校班班要有大屏，陳其邁市長說到做到，一年完成5000個大屏安裝，他要代表全市13萬學生向市長表達感謝。
此外，學校大屏有使用年限、科技進步很快，黃柏霖希望市府規畫既有3200台大屏設備升級，並補足科任教室的設備。
陳其邁回應，會請副市長李懷仁著手盤點，針對時限到期需更換者及科任教室部分著手盤點，因大小學校差異大，如何增加大校補助，需要時間盤查；市府針對縮短數位落差的硬體投資絕對不會手軟，會加碼投資。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。