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高市議員黃柏霖爭取汰換3200台舊大屏 陳其邁允諾全面盤點

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會總質詢今天登場，議員黃柏霖要求市府升級3200台舊大屏，市長陳其邁責成副市長李懷仁進行全面盤點。圖／取自高雄議會網站
高雄市議會總質詢今天登場，議員黃柏霖要求市府升級3200台舊大屏，市長陳其邁責成副市長李懷仁進行全面盤點。圖／取自高雄議會網站

高雄市議員黃柏霖長期推動市府機關及學校電腦汰舊換新，今日在市政總質詢要求市府考慮升級全市3200台舊大屏。市長陳其邁表示，將責成副市長李懷仁盤點時限到期的設備及科任教室缺額，由於學校大小差異大，另研議增加大校補助的可行性。

議員黃柏霖指出，他去年要求高中職、國中小學校班班要有大屏，陳其邁市長說到做到，一年完成5000個大屏安裝，他要代表全市13萬學生向市長表達感謝。

此外，學校大屏有使用年限、科技進步很快，黃柏霖希望市府規畫既有3200台大屏設備升級，並補足科任教室的設備。

陳其邁回應，會請副市長李懷仁著手盤點，針對時限到期需更換者及科任教室部分著手盤點，因大小學校差異大，如何增加大校補助，需要時間盤查；市府針對縮短數位落差的硬體投資絕對不會手軟，會加碼投資。

高雄市 黃柏霖 陳其邁

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