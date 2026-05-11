屏東新園鄉立圖書館落成啟用 新地標露台書香伴稻浪

屏東縣新園鄉鄉立圖書館今天正式落成啟用。新館定位為「全齡化閱讀空間」，還設有漫畫專區滿足不同世代閱讀需求，更有戶外觀景露台可西眺稻田，讓書香與稻浪共伴。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，新園鄉立圖書館新館位於鄉內核心生活圈，鄰近公共停車場及兒童公園用地，為地上4層獨棟建築，總樓地板面積由原有340平方公尺增加為900平方公尺，空間規畫設有分齡分眾閱覽區及多功能視聽空間，閱覽席次由45席提升至90席以上，館藏總計約3萬冊，涵蓋各類型書目，滿足不同世代閱讀需求。

文化處指出，新館定位為「全齡化閱讀空間」，除針對不同族群需求規劃1到4樓分層分眾服務，也配合在地民眾閱讀習慣，特別設置「漫畫專區」及「類型小說區」；2樓戶外還設計景觀露台，可西眺翠綠稻田，書香與稻浪共伴，讓鄉親在日常生活忙碌之餘，也有一處放鬆心靈、沉浸書香角落，形塑新園閱讀風景。

此外，3樓多功能視聽室採挑高空間設計，作為圖書館持續辦理閱讀推廣活動核心基地，未來提供鄉里辦理藝文展演等多元活動，推動藝術與閱讀跨界對話。

文化處說明，為提供鄉民優質文教環境，新園鄉公所在2020年提案，縣長周春米於立委任內協助協調圖書館經費及選址事宜，於2021年6月獲教育部「提升公共圖書館閱讀環境計畫」核定補助新台幣4400萬元，新園鄉公所自籌1600萬元，總工程經費達6000萬元，並於2023年7月動土興建。

今天啟用典禮，周春米與新園鄉長方冠丁、教育部長鄭英耀、國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤等人出席，與在地鄉親一同迎接圖書館啟用重要時刻，期許延續並深化屏東縣閱讀力。