屏東獅子好芒登場 原鄉品牌愛文帶動地方產業

屏東縣獅子鄉為全台愛文芒果最早收成地區，每年辦「獅子好芒」系列活動行銷原鄉。正值產季，公所宣布推出6公斤分享箱，食農體驗市集6月中登場，盼帶動地方創生與產業。

獅子鄉公所今天辦理「獅子好芒」啟動記者會，由獅子鄉長朱宏恩與原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）共同宣布，今年獅子鄉芒果季系列活動正式展開。

朱宏恩致詞表示，芒果訂購即日起正式啟動，23日將前進台北三創生活園區異地展售，6月13、14日在鄉內獅頭山廣場主活動，結合音樂市集、食農體驗，以及在地文化特色，讓民眾不僅吃到愛文芒果，也走進獅子鄉各部落景點，感受山海之間熱情與甜蜜。

朱宏恩表示，獅子鄉芒果不只是農特產品，更承載著農民辛勞、土地滋味、部落文化，以及地方向前發展力量，公所推動「獅子好芒」，盼協助農民擴展銷售提升品牌鑑別度，讓地方產業被看見。

曾智勇表示，獅子鄉芒果因海風吹拂、農民用心，吃起來特別香甜，期盼獅子鄉未來品管與行銷皆能更精進，讓農產邁向全台乃至於國際。此外，原民會已補助獅子鄉產業道路舖設水泥路面，讓農民作業更便利，未來也將持續支持原鄉發展。

果農許惠玉指出，今年因氣候良好，產量比去年增加約5成，價格連帶下滑近半，加上今年生產成本上升，利潤令人擔憂。

獅子鄉公所提及，愛文芒果是鄉內最主要經濟果樹，栽培面積約300多公頃，產期在每年5至7月，為愛文芒果產期最早地區，因氣候土宜佳，果實香甜。今年限時早鳥活動推出6公斤裝分享箱，主打「鹽風愛文芒果」產地直送，家庭吃剛剛好，也適宜辦公室團購。