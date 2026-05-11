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高雄11家經典老字號吹起改造風 聯手青年設計師拚翻新升級

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
鄧師傅功夫提出品牌升級方向，希望打造都會型便利熟食專賣店，跳脫傳統便當與自助餐既有印象。圖／高雄市青年局提供
鄧師傅功夫提出品牌升級方向，希望打造都會型便利熟食專賣店，跳脫傳統便當與自助餐既有印象。圖／高雄市青年局提供

老品牌新意象激盪跨世代新火花，2026大港經典升級提案競賽邀集高雄11家在地耳熟能詳老店親自出題，希望透過青年設計師的創意提案，重新設計包裝、翻轉形象，賦予新的生命力，讓老字號保留經典底蘊之外，也能走進年輕世代生活與視野。

今年大港經典競賽內容涵蓋品牌識別、包裝設計、互動體驗與市場溝通，參與出題的品牌橫跨餐飲、農產、生技與文創領域，包括米其林必比登推介的前金肉燥飯、高雄老字號甜點店歐貝拉洋菓子、超過40年的鄧師傅功夫菜、漢方保健品牌華陀扶元堂、老牌濃厚舖青草茶。

另有百年旗山區農會、三代養蜂品牌蜂巢氏、岡山羊肉延伸伴手禮品牌源順昌本舖、三鳳中街蔬食品牌日舒醒、食品代工品牌維盛發、老牌濃厚舖青草茶，連台鋼雄鷹也加入出題行列。

青年局長林楷軒認為，老品牌不是只有懷舊，而是如何在保留經典的同時，找到下一個世代願意靠近的方式，在新世代市場裡，「經典」不能只靠回憶，而必須持續被重新詮釋。

林楷軒表示，今年導入重量級業師團，包括藍本設計執行長吳介民擔任總導師、高科大院長翟治平擔任業師召集人，以及台灣包裝設計協會理事長李宛玲等人參與輔導，讓業界導師從提案初期就進場協助，不只比創意，還要對準品牌需求。

吳介民指出，品牌升級從來不只是換Logo，而是品牌價值與思維的重新整理；翟治平認為，翟治平則認為，青年設計師最重要的是透過實戰累積市場經驗，真正走進產業，才知道怎麼設計。

過去大港經典被採用的案例不少，「高雄囝仔」設計團隊替蘇老爺花生麥芽糖設計的新包裝，已正式上市販售；「欒欒設計工作室」替一鳴生技農園打造的新識別，也成功前進日本澀谷參展；2023年冠軍團隊為樺達奶茶設計的新Logo，更已實際掛上左營彩虹市集與台南三井門市招牌。

青年局表示，大港經典升級提案競賽將於5月15日至6月28日開放線上報名，總獎金67萬元，希望透過青年設計師創意，重新賦予老品牌新的生命力。

2026大港經典升級提案競賽有11家高雄老字號參與出題。圖／高雄市青年局提供
2026大港經典升級提案競賽有11家高雄老字號參與出題。圖／高雄市青年局提供

青年局長林楷軒表示，盼透過競賽機制串聯青年創意與品牌需求，強化產業價值。圖／高雄市青年局提供
青年局長林楷軒表示，盼透過競賽機制串聯青年創意與品牌需求，強化產業價值。圖／高雄市青年局提供

濃厚舖青草茶希望改造品牌識別規範與店面整體強化，升級形象。圖／高雄市青年局提供
濃厚舖青草茶希望改造品牌識別規範與店面整體強化，升級形象。圖／高雄市青年局提供

歐貝拉洋菓子說明品牌命題，期盼結合精緻大器的視覺語彙與品牌質感，跳脫傳統生肖禮盒框架。圖／高雄市青年局提供
歐貝拉洋菓子說明品牌命題，期盼結合精緻大器的視覺語彙與品牌質感，跳脫傳統生肖禮盒框架。圖／高雄市青年局提供

高雄 青年 設計

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