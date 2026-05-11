二呆藝館修復文化部補助逾2300萬 史博館優先排特展

台灣近代藝術家趙二呆作品繁多，文化部長李遠日前在立法院詢答時，肯定二呆在「重建台灣藝術史計畫」中極具代表性，歷史博物館除優先安排特展外，今年補助2300多萬元以修復二呆藝館。

趙二呆孫女趙頤今天發布新聞稿感謝文化部重視二呆藝館，今年在「重建台灣藝術史計畫」補助2318萬元，用來修繕二呆藝館，讓典藏1500多件創作作品得以永續保存。

趙頤指出，文化部長李遠非常喜歡澎湖，認定二呆藝館是重要建築，近期內將前往澎湖訪視，盤點二呆藝館所有資源，做整體研究與規劃，感謝縣府文化局及議會支持，讓二呆藝館得以順利進行整修，今年3月間還在馬公市公所藝文走廊展出「趙二呆紀念展」。

國立歷史博物館館長洪世佑表示，史博館今年排定有50餘檔特展，趙二呆特展曾在民國85年展出過一次，距今已30年，近期會優先安排趙二呆特展，未來會挹注更多資源在澎湖。

國民黨立委羅廷瑋日前在進行文化部預算質詢時表示，二呆藝館早年在沒有BOT法規、沒有完整公私協力制度下興建，迄今30年後，結構補強不是普通建築一般維修，本身就具有藝術家創作意志與生命痕跡，應平衡結構安全與藝術保存，要有完整規劃，避免淪為蚊子館。

澎湖文化局表示，文化部（前身為文建會）78年媒合趙二呆藝術下鄉到澎湖，當時由澎湖縣政府撥用在文化局附近土地，趙二呆出資畢生積蓄逾1000萬元、興建「二呆藝館」，並命名為「藝奴居」供其藝術創作，將他生前所創作水墨、書法、素描、西畫、篆刻、雕塑、陶藝、版畫、攝影、詩文等1500多件作品全數捐給縣府，每年定期展出，其中以水墨、陶藝最為人稱道。

趙二呆本名「趙同和」，擁有北平大學法商學院的高學歷，曾任福建三元與林森縣長，民國38年隨國軍來台，最早落腳於台中後因工作轉赴現今新北市的台北縣，46年後復出仕途，曾任省農工企業總經理，生前投入藝術創作近半世紀，多次赴國外巡展，作品並獲得羅馬現代藝術館收藏。民國84年2月13日在藝奴居內於睡夢中過世，享壽79歲。