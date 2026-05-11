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高雄6月起清查獨居長者 2年將訪視15萬人

中央社／ 高雄11日電

高雄邁入超高齡社會、65歲以上單獨生活戶逾15萬戶，高雄社會局為強化訪查品質，攜手民政體系5月起辦理6場次教育訓練；清查工作估6月開始，預計2年將訪視15萬人。

高雄市政府社會局說明，高雄已邁入超高齡社會，加上家庭結構變遷與社會觀念改變，獨居老人人數逐年成長，統計今年高雄65歲以上單獨生活戶在戶籍資料上共有15萬5770戶，其中75歲以上長者計有6萬6000戶。

高雄社會局表示，為掌握全市獨居老人資訊、擴大關懷服務及強化訪查品質，今年針對區公所民政體系相關工作人員、里幹事及里長等，辦理6場次訪查教育訓練，8日已完成2場次，其餘4場次將分別於12日、14日（2場次）及19日辦理完畢。

高雄社會局今天上午發布新聞稿指出，透過系統性培力訪視評估技巧與實務知能訓練，主動針對戶籍1人居住的獨居長者進行訪查，發掘潛在需關懷對象。

高雄社會局表示，合計將有38個區公所、600多人參加訓練，後續將主動確認老人實際居住情形及掌握需求，並依其需求分級提供關懷訪視、餐飲、緊急救援等相關服務，清查工作預計今年6月開始，預計2年將訪視15萬人。

高雄社會局指出，清查對象包括65歲以上1人獨自居住長者、65歲以上2名長者同住或同住者無照顧能力，訪查後經評估需關懷者，將連結社區照顧關懷據點強化支援網絡，提供鄰近獨居長者關懷與協助，支持長者身心情感並建立社會支持系統。

高雄社會局補充，為避免詐騙陰影影響長者接受訪查意願，訪查人員皆會配戴訪員證、公文，讓民眾安心受訪，若民眾發現有關懷需求的獨居長者，可洽長青綜合服務中心「07-7710055」，或撥打長者關懷服務專線「0800-095785」。

獨居老人 高雄市

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