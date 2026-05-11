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又是小松鼠惹禍！觸碰電桿熔絲鏈故障 高雄前鎮148戶清晨停電
又是小松鼠惹禍！高雄市前鎮區籬仔內路、憲德街、育群街等一帶今天清晨5時許瞬間停電，台電人員接獲報案，派員趕赴現場搶修，發現地上一隻觸電身亡的松鼠，檢測發現是松鼠碰觸電桿設備造成熔絲鏈鏈斷故障釀當地148戶停電，2小時候已修復供電。
高市前鎮區瑞竹里里長許益彰在網路貼文指，早上台電又停電了，原本台電裸露在外的沒有包好的電纜線，松鼠電之後引發爆炸，懷疑與電線老舊也有關係。
台電高雄區處指出，今天清晨5時20分許，因松鼠碰觸電桿設備造成熔絲鏈熔斷故障，並非電箱也非線路爆炸，造成前鎮區籬仔內路、憲德街、育群街等一帶共148戶停電。
台電接獲報案後立即派員趕赴現場搶修，並於上午7時25分完成修復故障線路並恢復正常供電。
為進一步強化電網穩定度，台電後續將與當地里長協調適當時間，針對相關裸露設備進行完整包覆加強防護及樹木修剪，以防類案再生。
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