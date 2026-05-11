台61線南延高雄 地方盼終點接國10

中央推動台六十一線西濱快速公路南延高雄，預計在茄萣區正順北路、永安區、彌陀區和楠海路設置四處地區型交流道，八月啟動綜合規畫，總經費估一千二百億元，最快二○四四年完工，地方爭取湖內段路線與興達港串聯，終點連接國道十號高速公路，改善翠華路出口壅塞現象，降低平面道路衝擊。

公路局回應，地方建議會在綜合規畫階段逐一討論。

目前台六十一線南端終點位於台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正施工中。南延高雄段部分，公路局日前已至行政院院會報告，預計八月啟動綜合規畫跟環評，將自現有路段延伸至高雄楠梓地區。

高雄段路線比照台十七線「繞過」興達港，高雄市議員黃秋瑛建議路廊應西移，考慮建設興達港跨海大橋可行性，減少路線蜿蜒、增加地方亮點促進觀光，梓官蚵仔寮身為假日漁產觀光熱點，也應設置交流道。

依據公路局規畫，台六十一線南延僅到高雄楠梓，市議員李雅慧、李眉蓁建議延伸至高鐵左營站與國道十號銜接，且優先推動高雄段施工，減少匯入楠梓地區平面道路，降低對地方交通與生活環境之衝擊。市議員宋立彬認為，高雄段路線與既有台十七線、海線交通廊帶過於接近，應評估銜接國道系統，讓高雄海線居民真正受惠。

立委邱志偉表示，台六十一線往南跨過二仁溪到高雄後，從茄萣、永安、彌陀到梓官，沿線以漁業養殖為主產業，人口密度較低，路線規畫相對較容易，他要求盡早南延至高雄，如有必要，可讓高雄段先施工，有助於降低成本。

高雄市交通局直言，台六十一線南延銜接興達港，牽涉工程成本增加，須由中央評估可行性，已函文建議公路局納入評估；至於楠梓區路段，終點銜接新台十七線進入市區，恐加劇平面道路壓力，已建議中央以高架方式南延，並銜接國道十號。

公路局南區新建工程分局表示，高雄段路廊受限於濱海沿線濕地、國家公園生態保育區、史蹟保存區、港口用地取得等，將以降低現況衝擊等原則評估，地方所提建議未來會於綜合規畫階段討論可行性。