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星期評論／屏東觀光人氣旺 財氣有留下嗎

聯合報／ 本報記者劉星君

屏東縣政府近年辦高樹的北野祭、恆春的南國生活節、東港黑鮪魚文化觀光季、三大日音樂節與台灣祭等，各種大型活動、免費演唱會等創造高聲量，帶動短期觀光流量，但仍屬煙花式活動，如何留住人潮，將人氣轉化為財氣、帶動地方經濟，是縣府下一步挑戰。

免費大型活動有集客效益，卻形成快閃型旅遊，停留時間短，深度消費量能有限；縣府推出第二屆屏東旅遊購ＧＯ節，補助遊客到屏東入住合法旅宿就有機會抽百萬汽車，試圖將流量轉為留宿，方向並非不可行，只是若僅停留抽獎經濟，難跳脫各縣市競逐補助與獎品的循環，當觀光變成比拚獎項大小，地方特色反被稀釋。

更現實問題是觀光結構失衡。以屏東市為例，勝利星村一年吸引超過八百萬人次，然而，屏東市至今缺乏星級飯店與具規模住宿設施，不少遊客白天在屏東、晚上回高雄。同樣情況出現在恆春半島，每逢連假，屏鵝公路塞車、墾丁大街湧入人潮，但多數遊客停留夜市式消費與拍照打卡，缺乏深入體驗；問題的核心，不在活動辦得夠不夠多，而在於「活動之外，還剩下什麼？」

屏東有全台少見文化厚度，包括原住民族部落特色、客庄聚落生活紋理、漁村與農村的產業故事，山海交織地景資源，這些元素若無法被轉化為可體驗、可消費、可再訪旅遊內容，再多的音樂演唱會，地方終究成為舞台背景，唯有讓文化成為旅遊的核心，才可能建立難以取代城市品牌。

屏東如何讓遊客願意多住一晚、走進社區，參與體驗，甚至因喜歡這座城市而再次造訪，觀光人氣不只是短暫流量，而要能轉化成為地方長遠發展的養分。

屏東 恆春 屏東縣政府

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