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唱出醫療現場溫度 屏基醫護化身歌手錄唱「因我相信」募建新大樓

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東基督教醫院正在籌建「智能醫療大樓」興建經費，發表募款主題曲「因我相信」MV，這首歌曲由醫護人員錄音獻唱。圖／屏基提供
屏東基督教醫院正在籌建「智能醫療大樓」興建經費，發表募款主題曲「因我相信」MV，這首歌曲由醫護人員錄音獻唱。圖／屏基提供

屏東基督教醫院正在籌建「智能醫療大樓」興建經費，發表募款主題曲「因我相信」MV，這首歌曲由醫護人員錄音獻唱，屏基指出，盼透過歌聲，讓社會大眾看見屏東醫療現場需要，從中支持大樓興建，讓未來科技與技術更精準守護生命。

「因我相信」由音樂創作人杜牧與父親杜俊輝譜寫詞曲，歌詞描繪人在低谷中從「被托住」、「迷失」、「再次被傾聽」的心路歷程，描繪人在脆弱時，如何找到依靠、重新站穩腳步。這樣的情緒，對醫療現場而言，並不陌生。

鏡頭前唱歌並非專業歌手，是平時在診間醫護人員。即便在人力吃緊、工作高壓的空檔，屏基醫療執行長余廣亮、胃腸肝膽科主任阮盛豪、泌尿科主任錢家陞、護理部督導長蕭麗萍、護理師饒毓婷、潘麒、羅婕妤、物理治療師李楷群及院牧中心傳道鍾興叡、許惠珍等人，仍堅持挪出休息時間練唱並走進錄音室，希望將平常不容易說出口的感受，轉化為守護生命歌聲，替興建中的「智能醫療大樓」募集社會愛心。

對於醫護來說進到錄音室是全新挑戰。醫師阮盛豪說，每天面對焦急、無助的人事物，要在高壓工作中保持溫柔並不容易。洗腎室護理師饒毓婷提到，病患每周見她三次，那種連結比親人還深，正是這份感情，支撐著她在疲憊之餘仍想透過歌聲，為病患爭取更好的醫療空間。

創作人杜牧表示，這首歌原本是寫人在低谷找到依靠，但被醫護唱出來後，意義變成了「他們在幫病人守住那份相信」。MV全程在醫院實地拍攝，真實記錄護理站的忙碌與陪伴病人的靜謐時刻，與未經修飾的歌聲交織出最真誠的共鳴。

屏基榮譽院長陳永興呼籲，這不只是蓋一棟醫院，而是延續守護生命信念。讓更多民眾參與屏東醫療發展，屏基現正推動「空間命名募捐計畫」，病房及診間每單位認捐150萬元、病床每單位認捐15萬元，每一筆捐款，不僅是一份愛心，更是一次拯救生命的實際行動，邀請社會各界支持。

護理師 屏東 醫護人員

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