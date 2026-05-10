高雄法國生活節5月22日登場 從美食、電影及「思辨夜市」走入法國

「法國生活節在高雄」邁入第三年，5日22日移師衛武營國家藝術文化中心及都會公園舉辦三天，除露天電影、周末市集之外，高雄市府今天公布音樂演出卡司，金曲歌后李竺芯首度參與，法國音樂劇歌手John Eyzen、混血爵士女聲張婷雅再度受邀，另推出兼具感性與知性的「思辨夜市」，以及邀請「一粒米」吉雷米等人參與戶外講座。

今年法國生活節首度移師衛武營，將衛武營戶外劇場與周邊草地空間轉化為開放式藝文場域，並邀請法國廣播愛樂樂團、NSO國家交響樂團演出。「法式滾球」今年響應世足賽增加足球闖關，另首度打造「波麗露共舞」舞蹈工作坊體驗，由南方跳實驗空間藝術總監周書毅領舞，已開放線上報名。

戶外電影區部分，活動期間將放映經典法國電影，並設置法式滾球與足球體驗區。法式市集今年也擴大辦理，集結甜點烘焙、法式料理、文創設計與生活選品等多元品牌，邀請在地法式餐廳與烘焙品牌設置限定快閃餐廳。

法國小鎮專區部分，戶外講座邀請法籍 KOL 吉雷米（Rémy Gils）、安娜（Anna）、阿辰師（Chef Chouchou）分享個人經驗。另創新推出感性與知性兼具的「思辨夜市」，以迷你講座方式呈現，主題橫跨人文歷史、音樂藝術、法式美食及 AI 科技議題。

行政暨國際處長張硯卿表示，「法國生活節在高雄」已成為高雄深具指標性的國際品牌活動，今年擴大規模、在衛武營的全新場域，將音樂藝術與講座結合，讓深度文化交流融入市民的日常生活。

「2026法國生活節在高雄」5月22日至24日在衛武營都會公園登場，台法美聲演出卡司今天曝光。圖／高市府行國處提供

「2026法國生活節在高雄」5月22日至24日在衛武營都會公園登場。圖／高市府行國處提供