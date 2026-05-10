瞭望2026／金門鄉鎮長大換血 各路人馬角力

二○二六年金門選情升溫，五個鄉鎮長皆已連任二屆無法再選，加上「外島中的外島」烏坵鄉長蔡金照動向未明，六鄉鎮首長幾乎全面改選，大換血牽動各路人馬角力。

各鄉鎮長選情以金寧鄉競爭最激烈，當地大型建案林立，加上大學生設籍等「非傳統宗族」因素選民愈來愈具影響力，地方觀察，選情關鍵在於宗族與人口結構變化的拉鋸。

原先有五人表態參選，包括前鄉代會主席李正騰、陳成泉；盤山村長翁品洋、鄉公所社會課長李煜翔，以及具黨務背景的翁紹輝。近期傳出李煜翔考量家庭因素擬退出，演變為「四搶一」態勢。

地方指出，李、翁、陳三大姓氏各有代表人參戰，恐分散既有支持基礎；若未經整合，整體戰力恐遭削弱。因李煜翔退選，李正騰有機會整合古寧頭李氏票源，接下來就看李正騰、陳成泉誰的基本盤顧得好。

金城鎮浮上檯面參選者至少四人，包括前鎮長石兆瑉強勢回歸，現任鎮代表許燕輝與里長許績才，及具有知名度的李有忠，傳出許績才顧及天震堂醒獅團長找不到接班人，不排除退出選戰。

東半島金湖鎮呈現「老將對決」態勢。現任鎮民代表會主席蔡乃靖深耕逾二十年，主要對手為前鎮長蔡西湖及前鎮代陳向鑫。「兩蔡相爭」是否導致票源分裂讓第三方得利，待後續觀察。

金沙鎮選情同樣白熱化。老鎮長黃奕焮復出，還有實力不俗的前鎮代王石堆、馬自壯與金沙鎮代表會秘書陳憶萍「四搶一」，該區也有「棄保效應」等後續變數。