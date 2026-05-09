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安倍昭惠4訪高雄保安堂 「歡迎回家」受感動

中央社／ 高雄9日電

前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天第4度訪高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花。安倍昭惠表示，現場一句「歡迎回家」令她感動，盼台日關係愈來愈好，將盡力促進交流。

安倍昭惠一行約70多人，今天拜訪高雄市鳳山區紅毛港保安堂，此次包括新聞工作者井上和彥、作家白駒妃登美等人同行，眾人下午4時50分許搭車抵達保安堂。

安倍昭惠等人在台灣日本關係協會長謝長廷、海洋委員會主委管碧玲、高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成與多名民意代表陪同下，向安倍晉三銅像獻花致意。過程中，安倍昭惠眼眶泛紅，現場不少人也頻頻拭淚，會後由廟方以台灣特色「辦桌」宴請。

安倍昭惠致詞時感謝台灣人對安倍晉三的情誼，「這麼感謝他，令她非常感動」，而抵達現場後，有人對她說「歡迎回家」，也讓她深受感動。

她說，此行為第4次到保安堂向安倍晉三銅像獻花，在日本並沒有類似銅像，因此每次到保安堂看到銅像都深受感動。雖然安倍晉三已離世，但她相信安倍的靈魂仍與大家同在，未來會帶更多人到保安堂。

安倍昭惠表示，希望台灣與日本關係愈來愈好，她會盡最大力量促進交流；另提到昨天到烏山頭水庫，追思逝世84週年的八田與一，「很多日本人並不知道有這樣的儀式」，返日後會將該儀式讓更多日本人知道。

謝長廷表示，擔任駐日本代表8年多期間，與前日本首相安倍晉三任期有6年重疊，深知安倍晉三對台灣的好意與友善，「安倍是歷史上對台灣最友善的一位總理」，而這座銅像是台灣民間對安倍的感謝與懷念。他隨後再以流利日文致詞，安倍昭惠聆聽時頻頻點頭、鼓掌回應。

紅毛港保安堂主委張吉雄提到，保安堂雖是小廟，但每天都有不少日本朋友前來向安倍晉三銅像致意，「台灣與日本是一家人」，希望保安堂成為溫暖的休息站，讓許多日本朋友來台觀光時，能到此喝茶歇腳、追思安倍，留下美好回憶。

安倍 安倍晉三 陳其邁

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