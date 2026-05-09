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母親節前夕 旗山旗聖宮辦公益壽宴關懷特殊家庭

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
母親節前夕暖心送愛，旗山旗聖宮辦公益壽宴關懷特殊家庭。圖／旗聖宮提供
母親節前夕暖心送愛，旗山旗聖宮辦公益壽宴關懷特殊家庭。圖／旗聖宮提供

明天就是母親節，高雄旗山旗聖宮今晚特地舉辦一項「公益壽宴」，以「媽祖與媽咪同樂」為主題，結合宗教信仰與公益關懷，邀請特殊家庭、社福團體及地方長輩齊聚同歡，提前慶祝母親節，也向天下母親表達敬意。

主辦單位特別邀請星星兒與腦麻兒家庭參與活動，希望讓平時辛苦照顧孩子的家長，能在母親節前夕感受到社會溫暖。現場還貼心提供全家福攝影服務，替家庭留下珍貴回憶，氣氛溫馨感人。

除了母親節關懷活動外，旗聖宮也持續投入公益，成功募集白米21,900公斤，將捐贈給旗山、美濃、杉林地區社區照顧關懷據點、教養院及街友關懷協會等單位，作為弱勢與長者供餐使用；同時也捐助財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會與社團法人高雄市腦性麻痺服務協會，實際支持社福團體。

旗聖宮主委柯良陞表示，媽祖象徵慈悲與守護，許多母親也像媽祖一樣，默默守護家庭與孩子，因此特別選在母親節前夕舉辦公益壽宴，希望向所有母親與照顧者致上最高敬意。希望透過這場公益活動，把愛與祝福傳遞出去，也讓更多家庭感受到社會溫暖。

旗山旗聖宮辦公益壽宴關懷特殊家庭。圖／旗聖宮提供
旗山旗聖宮辦公益壽宴關懷特殊家庭。圖／旗聖宮提供

母親節前夕暖心送愛，旗山旗聖宮辦公益壽宴關懷特殊家庭。圖／旗聖宮提供
母親節前夕暖心送愛，旗山旗聖宮辦公益壽宴關懷特殊家庭。圖／旗聖宮提供

旗聖宮主委柯良陞（左三）表示，選在母親節前夕舉辦公益壽宴，希望向所有母親與照顧者致上最高敬意。圖／旗聖宮提供
旗聖宮主委柯良陞（左三）表示，選在母親節前夕舉辦公益壽宴，希望向所有母親與照顧者致上最高敬意。圖／旗聖宮提供

美濃 媽祖 母親節

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