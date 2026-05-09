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「袋袋熱血」巡迴到金城 世華金門加碼百份禮券不到一會就發完

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，世界華人工商婦女企管協會金門分會也號召會員投入公益，多位會姐到場協助。記者蔡家蓁／攝影
2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，世界華人工商婦女企管協會金門分會也號召會員投入公益，多位會姐到場協助。記者蔡家蓁／攝影

2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，自5月5日起展開至5月12日，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，吸引不少鄉親到場挽袖響應，世界華人工商婦女企管協會金門分會也號召會員投入公益，由會長洪秀暖率領多位會姐到場協助，洪秀暖並自掏腰包加碼提供100份、每份300元全家便利商店禮券贈送給捐血民眾，因數量有限，不到一會兒便全數發完，讓現場氣氛更加熱絡。

金門縣副縣長李文良也到場關心捐血情形，並肯定世華金門分會長期投入公益服務的用心與行動力；他表示，捐血是一項相當有意義的公益行動，尤其金門屬離島地區，醫療資源相對有限，穩定血液供應更顯重要。

李文良指出，世華金門分會長期關注地方公益議題，透過實際行動凝聚社會善的力量，也讓更多人看見民間團體對地方的關懷與付出。他認為，公益不只是口號，更需要長期投入與持續累積，看到許多鄉親願意共同響應，相當令人感動，也期盼透過活動拋磚引玉，吸引更多人加入公益行列，讓愛心持續傳遞。

此次活動配合「619國際行善日」理念辦理，延續世華多年推動公益服務的精神，現場安排捐血車進駐，由世華金門分會會員協助引導與服務，陪伴民眾完成捐血流程，讓公益行動在溫暖氛圍中順利展開。

洪秀暖表示，世華長期推動公益，希望透過每一次活動，把溫暖真正送到社會需要的角落；此次舉辦捐血活動，除了協助補充血庫存量，也希望讓更多人了解「捐血一袋、救人一命」的重要性。

她提到，許多世華姐妹得知活動消息後，主動協助宣傳、邀請親友共同參與，還有人一早便到場投入現場服務工作，展現團結與熱心公益的精神。洪秀暖也感謝金城鎮公所提供場地與行政協助，讓活動順利進行。她表示，公益活動需要各界共同合作，感謝地方單位及熱情參與的鄉親一起投入，讓此次活動更具意義。

活動現場除世華會員到場服務外，也有不少民眾攜家帶眷前來參與，其中不乏首次捐血的民眾，在工作人員引導下順利完成流程；世華金門分會表示，希望藉由活動推廣定期捐血觀念，將愛心化為實際行動，持續為社會注入更多正向力量。

洪秀暖表示，世華推動公益並非一次性的活動，而是希望把「行善」融入日常生活；未來金門分會也將持續結合地方需求，辦理更多關懷社會、服務鄉親的公益活動，凝聚更多善的力量，共同打造更溫暖的社會環境。

2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，世界華人工商婦女企管協會金門分會也號召會員投入公益，金門縣副縣長李文良（中）也到場關心捐血情形，並肯定世華金門分會長期投入公益服務。記者蔡家蓁／攝影
2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，世界華人工商婦女企管協會金門分會也號召會員投入公益，金門縣副縣長李文良（中）也到場關心捐血情形，並肯定世華金門分會長期投入公益服務。記者蔡家蓁／攝影

2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，民眾參與踴躍。記者蔡家蓁／攝影
2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，民眾參與踴躍。記者蔡家蓁／攝影

2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，世界華人工商婦女企管協會金門分會也號召會員投入公益，由會長洪秀暖（右三）率領多位會姐到場協助。記者蔡家蓁／攝影
2026「袋袋熱血·守護金門」巡迴捐血活動，今天移師金城鎮公所前廣場舉行，世界華人工商婦女企管協會金門分會也號召會員投入公益，由會長洪秀暖（右三）率領多位會姐到場協助。記者蔡家蓁／攝影

捐血 金門

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