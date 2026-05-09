從蚵田到聚落全入畫！金寧之美頒獎登場 232件作品驚艷全場

2026金寧鄉石蚵文化季系列活動之一「金寧之美」頒獎典禮暨繪畫展開幕式，今天在金寧鄉公所熱鬧舉行，現場湧入不少師生、家長及鄉親，共同欣賞孩子們以畫筆描繪的家鄉風景，氣氛溫馨熱絡。

今年活動由金寧鄉公所主辦、古寧國小承辦，共徵集232件作品，依國中組、國小高年級組、中年級組、低年級組及幼兒園組進行評選。參賽作品涵蓋聚落古厝、海岸風光、田野景色與地方人文特色，孩子們透過豐富色彩與細膩觀察，展現對家鄉土地的情感與想像。

包括金寧鄉長楊忠俊、金門縣政府副秘書長李廣榮、金門縣政府觀光處副處長蔡湛成、金寧鄉民代表會主席黃文欣、古寧國小校長楊肅健、金寧中小學校長宋文法鄉與多位鄉代表、里長等貴賓蒞臨參與，與現場師生及家長共同見證孩子們的創作成果。

楊忠俊表示，「金寧之美」繪畫比賽邁入第2屆，希望透過藝術創作，引導孩子從生活中觀察地方文化與自然景觀，進一步培養美感素養及土地認同；值得一提的是，今年得獎名單中，也有部分學生連續兩年獲獎，展現持續創作與穩定成長的成果，不僅獲得評審肯定，也讓活動更具傳承與延續意義。

黃文欣也指出，希望透過繪畫比賽與展覽活動，讓孩子從生活中觀察家鄉、認識地方文化，並藉由藝術創作培養美學素養與土地情感，未來也將持續推動相關藝文活動，提供更多展現創意與才華的平台。

鄉公所也特別感謝古寧國小協助活動籌辦，從作品徵集、評選到展場規劃皆投入大量心力，讓活動順利完成；同時感謝所有參與創作的學生、指導老師與家長支持陪伴，共同打造屬於金寧的藝文成果展。

「金寧之美」繪畫展自5月1日起至8月31日止，在金寧鄉公所1樓展出，開放民眾免費參觀，邀請鄉親走進展場，感受孩子們筆下充滿生命力與溫度的金寧風景。

「金寧之美」頒獎典禮暨繪畫展開幕式，今天在金寧鄉公所熱鬧舉行，包括金寧鄉長楊忠俊、金門縣政府副秘書長李廣榮與獲獎學生合影。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉長楊忠俊表示，「金寧之美」繪畫比賽邁入第2屆，希望透過藝術創作，引導孩子從生活中觀察地方文化與自然景觀，進一步培養美感素養及土地認同。