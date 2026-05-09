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金門縣府母親節送暖 陳福海、李文良分赴5鄉鎮慰問

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
母親節將屆，金門縣長陳福海（前左）連日來陸續前往五鄉鎮探訪90歲以上的高齡媽媽，除致贈電燉鍋及康乃馨，也關心長輩生活起居與健康狀況。圖／縣府提供
母親節將屆，金門縣長陳福海（前左）連日來陸續前往五鄉鎮探訪90歲以上的高齡媽媽，除致贈電燉鍋及康乃馨，也關心長輩生活起居與健康狀況。圖／縣府提供

一年一度母親節將至，金門縣政府連日展開高齡母親慰問行動，由縣長陳福海與副縣長李文良兵分兩路，前往五鄉鎮探訪90歲以上長者，除致贈電燉鍋及康乃馨，也親自關心長輩生活起居與健康狀況，在母親節前夕提前送上溫暖祝福。

此次慰問行程由社會處長王茲繐陪同，並有各鄉鎮長及村里長隨行，逐戶關懷薛素明、許楊速珍、鄭趙燕等高齡母親；縣府表示，今年特別挑選電燉鍋作為母親節禮品，主要考量高齡長者飲食需求，方便燉煮粥品、湯品等軟質食物，不僅兼顧營養與健康，也能減輕家屬備餐負擔，希望把關懷落實到生活細節。

其中，高齡96歲的薛素明阿嬤，成為慰問行程中的溫馨焦點，副縣長李文良昨日前往位於金城鎮莒光路的住家探視，金城鎮長李誠智及東門里長周偉義也陪同到場，薛素明阿嬤雖因年紀因素聽力略有退化，但身體依舊硬朗，平時仍會幫忙家中金紙店折金紙。

看到慰問團隊到訪，薛素明阿嬤笑得合不攏嘴，直說「大家來家裡看我，實在很開心」；李文良除親自送上電燉鍋與康乃馨，也祝福阿嬤身體健康、「呷百二」，並承諾明年還要再來探望。現場眾人閒話家常，氣氛溫馨熱絡。

縣長陳福海表示，高齡母親歷經不同時代背景，承擔家庭責任、撫育子女成長，其堅毅精神與無私付出值得社會共同敬重。藉由母親節系列活動的推動，希望喚起各界對母親角色的重視，並鼓勵民眾以實際行動表達感恩之情，讓敬老與孝親的價值持續傳承。

李文良也表示，母親是家庭最重要的精神支柱，長年默默付出、照顧家庭與教養子女，每一位母親的人生歷程，都展現女性堅韌與慈愛，值得社會敬重。他看到許多高齡母親都有家人陪伴左右，共度母親節，令人相當感動。

母親節將屆，金門縣長陳福海（左）連日來陸續前往五鄉鎮探訪90歲以上的高齡媽媽，除致贈電燉鍋及康乃馨，也親自關心長輩生活起居與健康狀況，在母親節前夕提前送上溫暖祝福。圖／縣府提供
母親節將屆，金門縣長陳福海（左）連日來陸續前往五鄉鎮探訪90歲以上的高齡媽媽，除致贈電燉鍋及康乃馨，也親自關心長輩生活起居與健康狀況，在母親節前夕提前送上溫暖祝福。圖／縣府提供

金門副縣長李文良（右二）則在金城鎮長李誠智（左一）及東門里長周偉義陪同下，前往位於金城鎮莒光路的薛素明阿嬤家中探視，李文良貼心的與阿嬤閒話家常。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（右二）則在金城鎮長李誠智（左一）及東門里長周偉義陪同下，前往位於金城鎮莒光路的薛素明阿嬤家中探視，李文良貼心的與阿嬤閒話家常。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長李文良（左三）則在金城鎮長李誠智（左一）及東門里長周偉義（左二）陪同下，前往位於金城鎮莒光路的薛素明阿嬤家中探視，李文良貼心的與阿嬤閒話家常。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（左三）則在金城鎮長李誠智（左一）及東門里長周偉義（左二）陪同下，前往位於金城鎮莒光路的薛素明阿嬤家中探視，李文良貼心的與阿嬤閒話家常。記者蔡家蓁／攝影

金門 母親節 陳福海

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