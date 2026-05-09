「台電智網 點亮金門」自行車活動 800人挑戰騎鐵馬壯遊金寧

由台電塔山電廠、台電金門區營業處及除役與選址溝通中心金門溝通小組共同主辦的「台電智網 點亮金門」敦親睦鄰自行車活動，今天上午在金寧國中小熱鬧登場，吸引超過800名鄉親扶老攜幼參與，偌大的校園廣場一早便湧入滿滿鐵馬車潮與人群，宛如大型嘉年華。

今天上午8時活動登場，在中正國小醒獅團熱鬧開場後，金寧中小學寧鼓隊震撼鼓聲接力演出，金門大學國際學伴交流社也加入暖場行列，讓現場氣氛瞬間沸騰，參與民眾頭戴安全帽、整裝待發，綿延車隊擠滿校園周邊道路，場面相當壯觀。

此次騎乘路線全長約20公里，沿途行經和平紀念公園、古寧頭戰史館、北山古洋樓、北山播音站、雙鯉濕地、南山戰備道、慈湖生態區、金門大學及湖南高地等景點，騎士們一邊迎著海風騎行，一邊欣賞戰地聚落與自然濕地景觀，沿線不時有民眾揮手加油，展現濃厚地方人情味。

塔山電廠表示，「點亮金門」系列活動自105年推動至今，從早期「心連心」到如今「智網」主題，不僅是一場單車活動，更象徵台電深耕地方、推動綠能與環境教育的重要里程碑。11年來持續透過在地行動深化與社區的連結，也讓活動逐漸成為金門具代表性的單車品牌活動之一。

主辦單位指出，今年活動報名開放後短短1小時即額滿，顯示活動深受鄉親支持與期待，為兼顧安全與親子教育，15歲以下參加者均須由親屬陪同，全程完騎民眾也可獲得餐盒與紀念紀品，讓不少家庭一同共享鐵馬樂趣。

今天包括金門縣副縣長李文良、副縣長陳祥麟、參議許正芳、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣議員蔡其雍、金寧鄉長楊忠俊等地方人士，以及台電副總經理孫禹華、王韻淳、台灣電力工會理事長吳有彬與金門區營業處處長顏國俊等人都到場共襄盛舉。

「台電智網 點亮金門」敦親睦鄰自行車活動，金門風火輪車隊也到場參與。圖／民眾提供

金門塔山發電廠廠長陳啟賢致詞表示，未來將持續透過在地行動，推動永續發展與環境教育，與鄉親一同踏上綠色環保新旅程。圖／金門塔山電廠提供

「台電智網 點亮金門」敦親睦鄰自行車活動，車友騎行經過古寧頭牌坊。圖／民眾提供