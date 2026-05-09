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六龜山城拉力賽周邊活動16、17日登場 精彩賽事不容錯過

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日在六龜天台山天台宮熱血開跑！邀請全台民眾走進六龜，感受速度與自然交織的獨特魅力。圖／六龜區公所提供
「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日在六龜天台山天台宮熱血開跑！邀請全台民眾走進六龜，感受速度與自然交織的獨特魅力。圖／六龜區公所提供

高雄六龜年度矚目的速度盛事即將登場！「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日，在六龜天台山天台宮熱血開跑！本次活動結合專業賽事、超跑展示、市集美食與舞台表演，打造融合競技張力與山城風情的觀光盛會，邀請全台民眾走進六龜，感受速度與自然交織的獨特魅力。

六龜區公所表示，本屆賽事預計集結100輛參賽車輛及200名專業車手同場競技。賽事路線結合六龜山區地形特色，蜿蜒多變的道路考驗車手操控技術與臨場反應，帶來高張力的競速畫面，也讓觀眾近距離感受引擎轟鳴與速度快感。進一步提升六龜在全台的知名度，讓更多人認識這座擁有豐富自然景觀與文化底蘊的山城，打造六龜成為南台灣兼具賽事與深度旅遊的指標性目的地。

六龜區公所指出，除了精彩賽事，「趣六龜市集」亦同步登場，集結在地農特產品、特色美食與文創攤位，讓民眾邊看比賽邊享受在地好味道，體驗最具人情味的山城生活。開幕將由輔英科技大學競技啦啦隊、Just 4 Fun Band、扯鈴娛樂家及樹德科大電音DJ輪番演出，炒熱現場氣氛。

「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日在六龜天台山天台宮熱血開跑。「趣六龜市集」亦同步登場，集結在地農特產品、特色美食與文創攤位。圖／六龜區公所提供
「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日在六龜天台山天台宮熱血開跑。「趣六龜市集」亦同步登場，集結在地農特產品、特色美食與文創攤位。圖／六龜區公所提供

「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日在六龜天台山天台宮熱血開跑。「趣六龜市集」亦同步登場，集結在地農特產品、特色美食與文創攤位。圖／六龜區公所提供
「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日在六龜天台山天台宮熱血開跑。「趣六龜市集」亦同步登場，集結在地農特產品、特色美食與文創攤位。圖／六龜區公所提供

「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日在六龜天台山天台宮熱血開跑！邀請全台民眾走進六龜，感受速度與自然交織的獨特魅力。圖／六龜區公所提供
「2026六龜山城拉力賽」周邊活動將於5月16日至17日在六龜天台山天台宮熱血開跑！邀請全台民眾走進六龜，感受速度與自然交織的獨特魅力。圖／六龜區公所提供

六龜 車手

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