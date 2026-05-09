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影／寶寶爬行賽萌翻全場！金門爸媽祭出奶瓶、韭菜神招搶第一

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局今天舉辦「寶寶趣味競賽」，當中「寶寶爬行賽」，有小孩嚇得現場哇哇大哭。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉辦「寶寶趣味競賽」，當中「寶寶爬行賽」，有小孩嚇得現場哇哇大哭。記者蔡家蓁／攝影

金門衛生局今天在金湖綜合體育館辦「幼兒專責醫師制度計畫－寶寶趣味競賽」，以寓教於樂方式推廣0至3歲幼兒健康照護觀念，吸引大批親子家庭熱情參與。現場最受矚目的「寶寶爬行賽」，家長為吸引孩子前進，使出各種「秘密武器」，從玩具、奶瓶到芹菜、韭菜全都搬上場，讓比賽宛如大型萌娃嘉年華。

衛生局長李金治、文化局長陳榮昌等人出席同樂，現場擠滿到場參加活動的親子，重頭戲是上午登場的「寶寶爬行賽」，由0至1歲寶寶輪番上陣，報名有50多人，比賽一開始，賽道旁立刻擠滿加油家長與親友團，大家蹲在終點前高聲呼喚，有人揮舞玩具、有人拿出寶寶最愛的零食與手機，甚至還有家長祭出芹菜與韭菜「引誘」孩子前進，逗得全場笑聲連連。

參賽寶寶反應也各有特色，有人一聽到爸媽呼喊便直衝終點；有人則被現場熱鬧氣氛吸引，中途停下東張西望；還有幾名小選手乾脆爬去隔壁賽道「交朋友」，完全忘記比賽。也有寶寶因怕生當場放聲大哭，呆坐原地不肯前進，讓家長哭笑不得，現場氣氛溫馨又熱鬧。

下午接續進行1至3歲幼兒「寶寶搬搬樂」競賽，小朋友搖搖晃晃向前衝刺，努力完成任務的模樣同樣萌翻全場；家長們則忙著用手機、相機記錄孩子可愛瞬間，加油聲與歡笑聲此起彼落。最後錄取前三名的寶寶分別獲得成長型三輪車、幼兒布書及磁力片玩具。

金門縣長陳福海表示，「扎根零歲」不是口號，而是實際行動；孩子是家庭的希望，也是金門最珍貴的資產，醫療不只是生病後的治療，更應是從出生開始的長期陪伴與關懷。透過「幼兒專責醫師制度」，讓每位0到3歲幼兒都有固定專責醫師，持續追蹤成長、發展與疫苗接種情形，建立完整且連續性的健康照護。

除了趣味競賽，現場也整合跨局處資源設置多元闖關體驗。包括文化局提供親子共讀與借閱證申辦服務，家庭教育中心推廣正向教養與親子陪伴觀念，社會處介紹托育與育兒支持資源，衛生局則宣導幼兒專責醫師制度、兒童事故預防與健康照護知識，協助家長掌握幼兒發展與健康狀況，落實早期發現、早期介入。

衛生局表示，縣府近年持續推動「零到六歲扎根教育」政策，希望透過跨局處合作，建構更完整的育兒支持網絡。此次活動結合健康宣導與親子互動，不僅提升幼兒感覺統合與肢體發展，也讓家長在陪伴孩子過程中，建立正確育兒與健康照護觀念，打造更友善的育兒環境。

金門縣衛生局今天舉辦「幼兒專責醫師制度計畫－寶寶趣味競賽」，當中「寶寶爬行賽」，不少家長為了吸引孩子前進，使出各種「秘密武器」，從玩具、奶瓶到芹菜、韭菜全都搬上場，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉辦「幼兒專責醫師制度計畫－寶寶趣味競賽」，當中「寶寶爬行賽」，不少家長為了吸引孩子前進，使出各種「秘密武器」，從玩具、奶瓶到芹菜、韭菜全都搬上場，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影

為了讓寶寶爬出好成績，新手爸爸楊超群（右）與妻子準備芹菜與韭菜在終點站呼喚小朋友，果然讓楊弟弟成功拿到分組冠軍。記者蔡家蓁／攝影
為了讓寶寶爬出好成績，新手爸爸楊超群（右）與妻子準備芹菜與韭菜在終點站呼喚小朋友，果然讓楊弟弟成功拿到分組冠軍。記者蔡家蓁／攝影

金門縣衛生局今天舉辦「幼兒專責醫師制度計畫－寶寶趣味競賽」，當中「寶寶爬行賽」，萌娃的表現超可愛。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉辦「幼兒專責醫師制度計畫－寶寶趣味競賽」，當中「寶寶爬行賽」，萌娃的表現超可愛。記者蔡家蓁／攝影

金門縣衛生局今天辦「幼兒專責醫師制度計畫－寶寶趣味競賽」，現場還有闖關活動，吸引親子共同參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天辦「幼兒專責醫師制度計畫－寶寶趣味競賽」，現場還有闖關活動，吸引親子共同參與。記者蔡家蓁／攝影

金門 親子 衛生局

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