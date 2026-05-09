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高雄美力媽媽表揚 98歲抗癌嬤與越南新住民獲獎

中央社／ 高雄9日電

高雄市長陳其邁今天表揚40名「美力媽媽」，近百歲詹莫慧筠自民國38年來台後扛起家計、堅毅抗癌守護家庭；來自越南陳愛越則將無血緣孫女視如己出，獲頒「新力媽媽」獎。

高雄市政府與高雄市基督教福氣教會共同舉辦「美力媽媽頒獎典禮」，由陳其邁表揚40名在生命中展現韌性與溫柔的美力媽媽，並向每一名用愛守護家庭、跨越挑戰的母親致上最深敬意，同時感謝所有用愛撐起家庭、跨越生活挑戰的美力媽媽們。

獲頒「毅力媽媽」的詹莫慧筠於民國38年來台，憑藉堅毅意志考取競爭激烈的警廣播音員，長年透過廣播服務社會，並投入公益話劇及勞軍活動，用一生奉獻他人。

詹莫慧筠40歲時罹患癌症，她仍不向命運低頭，勇敢挺過病痛重獲新生，如今高齡98歲，她依舊以開朗笑容面對人生，獲獎時頻頻向旁人致謝，展現溫柔與堅韌，其家屬告訴中央社記者，「母親這輩子非常辛苦，媽媽獲獎感到非常高興」。

另外，此次有5名外籍媽媽獲獎，其中61歲、來自越南的陳愛越來台18年，起初在台從事家庭看護3年後，認識先生並嫁來台灣，先生當時已有2個孩子，縱使兩人並無子女，她仍全心全意照料無血緣關係的孩子。

陳愛越說，後續在小港區工作10年，在公公罹癌後辭職，全心照料公公與失智婆婆，等先生的孩子生小孩後，持續照顧無血緣關係的孫女，從滿月照顧至今，孫女已就讀國小三年級。

陳愛越即使內心十分思念越南生母，仍選擇以愛守護家庭，用雙手照料三代，並積極到校園分享越南傳統舞蹈與美食，此次獲頒「新力媽媽」獎項。

高雄社會局補充，40名「美力媽媽」的故事證明母愛不限於女性或血緣，其中，獲頒「魔力媽媽」的高炳仁是「父代母職」，獨扛照護罕病兒與家人的重擔；而投身寄養服務16年的張蘭英女士，則跨越血緣照顧13名受創寄養孩童，用大愛為兒少點亮希望。

陳其邁 母親 越南 高雄

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