高雄梓官人口外移「孩童長期缺乏陪伴」 芥菜種會跨界組織陪伴據點

高雄市梓官區有許多漁村聚落，多數家長長期從事高勞力或出海工作，青壯年人口外移，造成孩童在課後常缺乏陪伴，社福機構基督教芥菜種會今日成立「蚵仔寮助人網」據點，服務梓官、岡山、橋頭、楠梓等7個行政區，以陪伴教育為重點，每周三在蚵寮國中由文藻大學學生進行USR課程，每周六規劃桌遊手作、職能探索課程，引導當地孩子建立自信。

「兒少陪伴是走入社區的第一步，也是轉動家庭契機的開始。」蚵仔寮助人網據點執行長李肇家表示，據點服務除了每週三持續於蚵寮國中進行USR課程，據點亦於每週六規劃桌遊、手作、職能探索及在地社區導覽培力等課程，未來也將開辦家長成長團體，藉由親職支持緩解照顧壓力，由內而外強化家庭支持功能，陪伴脆弱家庭邁向自立生活。

蚵仔寮漁港雖以觀光與魚貨盛名，但家長多從事高勞力或長期出海的工作，孩子在課後常處於「陪伴斷層」，缺乏穩定的大人引導與情感支持。李肇家指出，自2024年團隊著手進行在地需求評估，體認到兒少的成長現況，常受生活環境與社會支持力度的交互影響；至今已在此區域累積陪伴60戶經濟弱勢家庭與77名兒少。

蚵寮國中校長李娟娟分享，芥菜種會與文藻外語大學的合作，自2025年三月起進入校園，為課後缺乏資源的孩子導入線上英文與生命教育。文藻外語大學USR 計畫主持人廖俊芳副教授亦表示，透過大學端與社會責任的對接，除能提供學習資源，更在陪伴中看見漁村孩子的潛力。