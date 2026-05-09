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泰國蝦粗如手臂！ 屏東潮州賽神蝦40名蝦農競逐「蝦神」封號

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東潮州鎮每年5月母親節前後都會舉辦「賽神蝦」活動，今年將於5月16日在潮州鐵道園區舉行，民眾可欣賞「粗如手臂」的泰國蝦。圖／潮州鎮公所提供
屏東潮州鎮每年5月母親節前後都會舉辦「賽神蝦」活動，今年將於5月16日在潮州鐵道園區舉行，民眾可欣賞「粗如手臂」的泰國蝦。圖／潮州鎮公所提供

屏東潮州鎮每年5月母親節前後都會舉辦「賽神蝦」活動，推廣地方產的泰國蝦，目前已成為潮州最盛大且知名的活動之一，吸引許多遊客入場觀看「粗如手臂」的泰國蝦。今年活動將於5月16日在潮州鐵道園區舉行，40名蝦農將競逐「蝦神」封號。

潮州賽神蝦活動今年邁入第8年，已成為南台灣的知名活動。往年的冠軍神蝦公蝦達356克，長度有前臂一樣長，讓人驚嘆；母蝦因先天因素無法像公蝦長得這麼大，但也有蝦農養出256克的重量，亦十分驚人。

今年潮州鎮公所再度廣發英雄帖，邀請全國養蝦戶參加，40個名額很快就報名完畢。去年首度增加「公母蝦混合組」比賽，鼓勵養殖戶對於公母蝦培育都能夠重視，健全整體泰國蝦產業的韌性。

公所主秘王建元說，公蝦歷年最重紀錄356公克、母蝦組歷年最重紀錄256公克，公所今年也推出公母蝦紀錄一卡通，讓民眾集點兌換。去年首度舉辦的混合組冠軍475克，由於混合組門檻不高，今年比賽有望打破去年紀錄，蝦農也能獲得破紀錄獎金。

除了泰國蝦比賽外，活動還有泰國蝦美食兌換、小農差集消費集點送、農特產品市集、觀賞魚蝦生態瓶DIY、兒童趣味撈蝦、親子嘉年華表演等，去年共吸引5000多人次入場參與，鎮公所歡迎所有民眾一起來參與。

屏東潮州鎮每年5月母親節前後都會舉辦「賽神蝦」活動，今年將於5月16日在潮州鐵道園區舉行，民眾可欣賞「粗如手臂」的泰國蝦。圖／潮州鎮公所提供
屏東潮州鎮每年5月母親節前後都會舉辦「賽神蝦」活動，今年將於5月16日在潮州鐵道園區舉行，民眾可欣賞「粗如手臂」的泰國蝦。圖／潮州鎮公所提供

屏東潮州鎮每年5月母親節前後都會舉辦「賽神蝦」活動，今年將於5月16日在潮州鐵道園區舉行，民眾可欣賞「粗如手臂」的泰國蝦。圖／報系資料照
屏東潮州鎮每年5月母親節前後都會舉辦「賽神蝦」活動，今年將於5月16日在潮州鐵道園區舉行，民眾可欣賞「粗如手臂」的泰國蝦。圖／報系資料照

泰國 屏東 蝦子

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