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澎湖出現烏克蘭帆船繩索斷裂 船上搭乘俄羅斯一家3口

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
烏克蘭籍帆船搭載俄羅斯一家三口途經澎湖海域時意外遭遇險情，被台灣海巡人員救起。記者巫鴻瑋／翻攝
烏克蘭籍帆船搭載俄羅斯一家三口途經澎湖海域時意外遭遇險情，被台灣海巡人員救起。記者巫鴻瑋／翻攝

一艘載著俄羅斯籍一家3口的烏克蘭籍帆船，原定由馬來西亞航向韓國釜山，卻在昨天傍晚航經澎湖海域時，因天候不佳導致主帆繩索斷裂，在海面搖擺不定，海巡獲報後馳援，入夜後順利將人船引導至西嶼外垵漁港，暫時結束這場海上驚魂。

海巡署第十三巡防區指揮部指出，昨天傍晚接獲通報，於西嶼外垵南側約0.7浬處海域發現小型帆船，隨即指示澎湖海巡隊調派巡防艇前往查察，晚間6時45分，海巡人員接觸該艘烏克蘭籍帆船，發現該船船頭航向左右飄忽不定。

海巡人員接近靠近了解，確認為帆船主帆繩索斷裂，導致航行嚴重受限，考量夜間航行及人船安全，海巡艇隨即利用無線電及燈光指引，於晚間7時20分成功將該帆船安全引導進入澎湖西嶼的外垵漁港。

海巡人員隨後派員登船查察，確認該艘烏克蘭籍帆船上共有3名船員，為俄羅斯籍的一對夫妻及其兒子。據了解，這一家3口於4月3日下午2時自馬來西亞啟航，預計前往韓國釜山，不料在途經澎湖海域時遭遇惡劣天候，導致主帆纜繩受損無法正常航行。

目前該艘帆船已交由外垵漁港安檢所協助後續整補與維修事宜，3名外籍人士對台灣海巡人員的及時救援，由衷表達感謝之意。

海巡署金馬澎分署也呼籲，海上天候多變，船隻出海前務必加強各項航前檢查，民眾若在海上遭遇突發事故，可立即撥打海巡署「118」免付費報案專線，或透過漁業電台通報求援。

澎湖 海巡署 烏克蘭 俄羅斯

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