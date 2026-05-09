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「媽祖生」做公益 高雄鳳山雙慈殿捐3消防救護車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄鳳山雙慈殿主委林明賢（前排右三）代表捐贈消防、救護車，由市府秘書長郭添貴（右四）與消防局長王志平（左四）受贈，楊秋興（左二）到場觀禮。記者林保光／攝影
高雄鳳山雙慈殿主委林明賢（前排右三）代表捐贈消防、救護車，由市府秘書長郭添貴（右四）與消防局長王志平（左四）受贈，楊秋興（左二）到場觀禮。記者林保光／攝影

今天是民俗「媽祖生」媽祖誕辰日，高雄鳳山供奉媽祖與觀音的雙慈殿「奉媽祖指示」，捐贈3輛消防、救護車給高雄市消防局。據廟方統計，20多年來已捐贈69輛消防、救護車。

雙慈殿今天捐贈消防後勤車、小型水箱車和救護車各1輛，由高雄市政府秘書長郭添貴受贈。雙慈殿20多年前，在高雄縣長楊秋興任內開始捐贈消防、救護車，楊秋興也應邀到場。

雙慈殿主任委員林明賢說，廟方「奉媽祖指示」捐3輛消防、救護車，趁今天媽祖聖誕捐車，希望高雄會更好。郭添貴感謝雙慈殿捐車，並點出雙慈殿迄今已捐贈69輛消防、救護車，現場一陣掌聲。

郭添貴說，台灣每3.6分鐘就有救護車出勤，換句話說，現在意外事件救護事件非常多，擁有先進設備的救護車用在高雄，可說是全民福祉，尤其高雄的小巷子，大型水箱車進不去，就靠這種小型水箱車救災，將用在偏鄉最需要用的地方。

高雄鳳山雙慈殿今天因「媽祖生」，信眾湧入廟內參拜。記者林保光／攝影
高雄鳳山雙慈殿今天因「媽祖生」，信眾湧入廟內參拜。記者林保光／攝影

高雄鳳山雙慈殿今天因「媽祖生」，信眾湧入廟內參拜。記者林保光／攝影
高雄鳳山雙慈殿今天因「媽祖生」，信眾湧入廟內參拜。記者林保光／攝影

觀音 鳳山 公益 媽祖 救護車

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