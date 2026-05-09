影／屏東縣九如「藍星」百香果拍賣創天價 警啟動「護果專案」

每年3到7月是屏東百香果產期，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植百香果「藍星」品種再創佳績，繼去年3月連續在北農一市、二市、三市拍賣價超過每公斤200元，5月初在共同運銷北部市場拍賣價格再創天價來到每公斤350元。警方展開「護果專案」，提醒農民妥善設照明與監視設備。

里港警分局九如分駐所長邵軾傑率員到轄內果園、百香果產銷班及合作社等處展開防竊與犯罪預防宣導，提醒農民加強巡視果園周邊環境，設照明及監視設備，提高警覺留意可疑人車，守護農產安全。

警方表示，隨著百香果價格水漲船高，採收期間易成為宵小覬覦目標，派出所持續編排巡邏勤務外，也針對重要果園區域及聯外道路加強巡守作為，設巡邏箱、增加夜間巡邏班次及提高見警率等方式，結合民力、守望相助隊及產銷班合作社力量，強化果園周邊安全維護。

警方表示，另外也運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。也會依照農產採收期特性滾動式調整勤務，設巡邏箱、加強夜間巡邏及科技設備輔助巡查等方式，全面守護農產安全與地方治安，讓農民安心耕作、平安豐收。

根據農情報告資源網，屏東縣2024年種植百香果面積47.42公頃，以萬巒鄉23.06公頃為大宗，居次為高樹鄉、里港鄉、九如鄉等；市面上百香果種類約有10多種。

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供

屏東縣里港警分局運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。圖／警方提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／警方提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供

屏東縣里港警分局運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。圖／警方提供