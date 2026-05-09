快訊

吳慷仁微博親回「不是台獨」衝上熱搜！被挖曾自稱「安徽人」：想回老家

MLB／聯盟史上第一人！村上宗隆炸裂15轟出爐 追平賈吉並列全壘打王

健保費明年確定不漲！石崇良稱後年要看這件事「該漲就漲」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／屏東縣九如「藍星」百香果拍賣創天價 警啟動「護果專案」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供

每年3到7月是屏東百香果產期，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植百香果「藍星」品種再創佳績，繼去年3月連續在北農一市、二市、三市拍賣價超過每公斤200元，5月初在共同運銷北部市場拍賣價格再創天價來到每公斤350元。警方展開「護果專案」，提醒農民妥善設照明與監視設備。

里港警分局九如分駐所長邵軾傑率員到轄內果園、百香果產銷班及合作社等處展開防竊與犯罪預防宣導，提醒農民加強巡視果園周邊環境，設照明及監視設備，提高警覺留意可疑人車，守護農產安全。

警方表示，隨著百香果價格水漲船高，採收期間易成為宵小覬覦目標，派出所持續編排巡邏勤務外，也針對重要果園區域及聯外道路加強巡守作為，設巡邏箱、增加夜間巡邏班次及提高見警率等方式，結合民力、守望相助隊及產銷班合作社力量，強化果園周邊安全維護。

警方表示，另外也運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。也會依照農產採收期特性滾動式調整勤務，設巡邏箱、加強夜間巡邏及科技設備輔助巡查等方式，全面守護農產安全與地方治安，讓農民安心耕作、平安豐收。

根據農情報告資源網，屏東縣2024年種植百香果面積47.42公頃，以萬巒鄉23.06公頃為大宗，居次為高樹鄉、里港鄉、九如鄉等；市面上百香果種類約有10多種。

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供

屏東縣里港警分局運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。圖／警方提供
屏東縣里港警分局運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。圖／警方提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／警方提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／警方提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元，警方展開護果專案。圖／警方提供

屏東縣里港警分局運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。圖／警方提供
屏東縣里港警分局運用無人機巡視果園及偏僻產業道路，即時掌握周遭可疑人車動態，提升整體巡防效能。圖／警方提供

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供
每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供

屏東 屏東縣 農會

延伸閱讀

屏東30處市場3措施防鼠 籲民眾勿隨意丟垃圾

影／假冒立委鄭天財外甥名義 朱健銘揭竹縣原鄉爆土地詐騙案

針孔偷拍事件頻傳 徵信專家曝3步驟檢測隱私風險與防護策略

幼兒園監視影像保存延長至30天 新北最高補助55萬元

相關新聞

獨／瑪家鄉瀑布秘境6天2死 傳統領袖怒：別再叫「草泥馬瀑布」

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區，被外界形容為瀑布秘境群的獅王瀑布、草泥馬瀑布等，6天相繼2起溺水。對部落族人來說，這裡是具文化意義、禁忌傳統領域與神聖之地。排灣部落傳統領袖蕭惠美說，未來推動正名，「不是用來罵人的！」，回歸排灣族語在地名稱，盼政府協助劃設自然人文景觀區，適度管制遊客，保護部落神聖場域，避免憾事再發生。

影／屏東縣九如「藍星」百香果拍賣創天價 警啟動「護果專案」

每年3到7月是屏東百香果產期，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植百香果「藍星」品種再創佳績，繼去年3月連續在北農一市、二市、三市拍賣價超過每公斤200元，5月初在共同運銷北部市場拍賣價格再創天價來到每公斤350元。警方展開「護果專案」，提醒農民妥善設照明與監視設備。

林百貨進駐！高雄愛河灣昔「金馬」役男碼頭 變身海景商場

台南林百貨集團進駐高雄，高雄港光榮碼頭卸下早年送別「金馬獎」役男的時代任務，昨天從市長陳其邁口中的「惜別的海岸」變身成為時尚的FOCUS 13珊瑚廣場，新開幕的複合式商場可在用餐時欣賞蔚藍海景，展現不同體驗的海景生活場域。

網傳高雄漢他病毒病例是雙北5倍 高市衛生局駁斥：假訊息

「鼠患之亂」掀起全台哪個城市漢他病例最多的論戰，近日社群平台Threads瘋傳「高雄漢他病毒病例達18至20例，是雙北5倍」，高市衛生局今天澄清是假訊息，網路圖卡和表格刻意捏造不實資訊已有觸法之嫌，請民眾勿隨意轉傳，以免觸法。

台南林百貨插旗高雄 「惜別ㄟ海岸」變身FOCUS 13今天開幕

台南林百貨集團進駐高雄，高雄港以往送別「金馬獎」役男的光榮碼頭卸下時代任務，近年轉型成高雄流行音樂中心珊瑚廣場，今天更從「惜別ㄟ海岸」變身FOCUS 13 珊瑚廣場，強調讓碼頭轉型成可欣賞海景及用餐，打造不同體驗的海景生活場域。

鵝鑾鼻挖出石器時代遺址 將設國家級展示館今動土

鵝鑾鼻是台灣知名觀光景點，因賣店老舊2017年原要改建，卻意外挖出大量史前遺跡及文物，工程被迫叫停。經多年搶救及規畫後，「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」今天動土，完工後不但有嶄新賣店，也設立史前文物展示館展出考古成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。