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增加馬祖觀光運能 南北之星2號6月開5航班

中央社／ 連江縣8日電

連江縣政府交旅局今天宣布，為增加觀光旺季運能，協調航商與旅行業者，6月開航「南北之星2號」南竿福澳港往返台北港共5航班，並於明起於馬祖海上交通訂位購票系統開放購票。

連江縣政府交通旅遊局新聞資料指出，每年春夏交替時節，馬祖迎來藍眼淚觀光旺季，卻也面臨大霧造成機場暫停起降，以及機位不足等問題。今年整合航商南北海運，與旅行業者易飛網國際旅行社，6月開航「南北之星2號」共5個來回航班。

交旅局表示，「南北之星2號」6月航班以週一、週四為主要開航日，上午從南竿福澳港出發往台北港，下午則從台北港返回福澳港。因單程僅需3小時，且可搭乘298人，不僅較不易受起霧影響，提升觀光旺季期間運能，更方便旅客安排4至5天，玩遍全縣4鄉5島的旅程。

交旅局說，「南北之星2號」票價仍維持全票單程新台幣1700元起，並設半票、縣民票等票種，預計明起於「馬祖海上交通訂位購票系統」開放購票。此外，易飛網也配合推出自由行與團體行程，提升船舶搭乘率，亦滿足不同客群的需求。

交旅局以訊息回覆中央社記者，「南北之星2號」睽違3年開航定期航班，今年受限於合約等因素，目前僅規劃6月份航班，若執行過程順利，明年可望於4至6月開航定期航班，提供旅客往返馬祖另一個選擇。

馬祖 航班 觀光

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