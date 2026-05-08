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屏東白鷺文健站揭牌 來義鄉長照據點布建率百分百

中央社／ 屏東縣8日電

屏東縣政府推動「一社區一據點、一部落一文健站」，今天在南和村舉辦白鷺文化健康站揭牌儀式；來義鄉共10個部落皆有文健站，長照據點布建率已達100%。

縣長周春米出席揭牌典禮表示，屏東高齡人口逐年增加，縣府落實在地安老，推動「一社區一據點、一部落一文健站」，針對屏東原住民長期照顧政策，全縣文健站原鄉地區有73個、平地地區有5個；對長者而言，文健站不僅是活動場所，更是情感交流與文化連結重要據點。

周春米表示，來義鄉南和村有2個部落，分別是高見與白鷺部落，白鷺文健站設立後，可舉辦健康促進、延緩失能課程及文化交流活動，讓長者願意走出家門、參與社群，不僅強化部落照顧量能，也為長者打造一個兼具健康促進與文化傳承活動空間。

白鷺社區發展協會理事長陳峻鵬表示，白鷺文健站人口組成年齡橫跨幅度大，最年長的長輩91歲，此文健站計畫負責人卻年僅23歲，文健站的成立讓年輕人能留在部落照顧族人，也讓長輩來此開心上課。

揭牌儀式由文健站長者帶來古謠演出，並邀請原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）及周春米等人圍舞。長輩紛紛表示，很高興白鷺文健站成立，讓他們有相聚、學習、聊天與相互陪伴地方。

屏東縣政府原住民處發布新聞稿表示，來義鄉轄內共有10個部落，現已設置10處文化健康站，布建率達100%；縣府持續推動屏東原鄉長照網絡，期望透過多元長照服務模式與在地族人投入，打造更具溫度與安全照顧環境，同時也為部落創造更多就業機會，讓長者安心、家人放心，共同營造健康、友善生活環境。

屏東 長照 原住民 文化

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