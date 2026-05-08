快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

從金門吹向世界 中正國小鼓吹隊受邀赴捷克…東門代天府暖助旅費

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣中正國小鼓吹樂隊近日受邀前往捷克參與國際使館節演出，不過，對許多來自弱勢、單親及新住民家庭的孩子而言，龐大的機票與旅費是一大負擔，東門代天府得知後，將贊助部分旅費，希望幫助孩子安心成行。圖／中正國小提供
金門縣中正國小鼓吹樂隊近日受邀前往捷克參與國際使館節演出，不過，對許多來自弱勢、單親及新住民家庭的孩子而言，龐大的機票與旅費是一大負擔，東門代天府得知後，將贊助部分旅費，希望幫助孩子安心成行。圖／中正國小提供

金門縣中正國小鼓吹樂隊再度為地方爭光，不僅拿下「全國民俗運動匯演」11連霸特優佳績，近日更受邀前往捷克參與國際使館節演出，將代表台灣與來自50多個國家的團隊進行文化交流，讓金門鼓吹樂登上世界舞台。不過，對許多來自弱勢、單親及新住民家庭的孩子而言，龐大的機票與旅費是一大負擔，東門代天府得知後，伸出援手，贊助部分旅費，希望幫助孩子安心成行。

東門代天府秘書黃意博表示，先前收到中正國小來信提到，孩子得知能出國展演時，眼神裡滿是期待與興奮，但部分家庭卻因旅費問題陷入猶豫，廟方獲悉後，立即向董監事會反映，並獲一致支持，以實際行動減輕家庭壓力，盼孩子能無後顧之憂投入訓練，勇敢站上國際舞台。

董事長蔡祥坤指出，金門鼓吹樂不只是地方珍貴的非物質文化資產，更是培養孩子品格與團隊精神的重要過程；這次赴捷克演出，不僅能展現金門文化底蘊，也能讓世界看見台灣傳統藝術的生命力。

他說，東門代天府長期秉持「挺孩子、做公益」理念，希望透過實際支持，陪伴孩子逐夢，「當孩子能驕傲地站在世界舞台上說『我來自金門、來自台灣』，一切都值得了。」

中正國小鼓吹隊已深耕地方藝陣文化30年，今年再度寫下全國民俗運動匯演11連霸紀錄。指導老師李麗娟表示，多年來陪伴不少弱勢家庭孩子投入鼓吹樂訓練，許多孩子或許課業成績不是最突出，但在嗩吶、哨角與鑼鼓聲中，逐漸找回自信與舞台。

「曾經低著頭的孩子，開始願意抬起頭；原本退縮的孩子，也敢站上舞台。」李麗娟說，鼓吹隊對孩子而言，不只是社團，更是一個被看見、被肯定的地方。

她指出，孩子們得知受邀前往捷克參與使館節演出時，眼神中的光芒令人難忘，但隨之而來的經費壓力，也讓不少家庭憂心。孩子一邊努力練習，一邊小心翼翼地問「老師，我們真的去得成嗎？」讓她既感動又心疼。

李麗娟也盼社會各界能持續給予支持與資源協助，讓孩子順利完成這趟國際交流。她說，這不只是一場演出，更可能成為孩子人生中的重要轉折，「讓孩子看見世界，也相信自己有能力走得更遠。」

金門 捷克 機票

延伸閱讀

從稚嫩到自信開唱 中正國小歌唱活動成最暖母親節前奏

金門何浦、北市萬興跨海快閃母親節 英語劇口琴聲暖進民眾心裡

金湖國小18學童勇闖比利時 跨越9000公里當「金門小外交官」

全家總動員！金寧國中小親子共學 學生闖關學歷史、用行動說感謝

相關新聞

鵝鑾鼻挖出石器時代遺址 將設國家級展示館今動土

鵝鑾鼻是台灣知名觀光景點，因賣店老舊2017年原要改建，卻意外挖出大量史前遺跡及文物，工程被迫叫停。經多年搶救及規畫後，「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」今天動土，完工後不但有嶄新賣店，也設立史前文物展示館展出考古成果。

從金門吹向世界 中正國小鼓吹隊受邀赴捷克…東門代天府暖助旅費

金門縣中正國小鼓吹樂隊再度為地方爭光，不僅拿下「全國民俗運動匯演」11連霸特優佳績，近日更受邀前往捷克參與國際使館節演出，將代表台灣與來自50多個國家的團隊進行文化交流，讓金門鼓吹樂登上世界舞台。不過，對許多來自弱勢、單親及新住民家庭的孩子而言，龐大的機票與旅費是一大負擔，東門代天府得知後，伸出援手，贊助部分旅費，希望幫助孩子安心成行。

網傳高雄漢他病毒病例是雙北5倍 高市衛生局駁斥：假訊息

「鼠患之亂」掀起全台哪個城市漢他病例最多的論戰，近日社群平台Threads瘋傳「高雄漢他病毒病例達18至20例，是雙北5倍」，高市衛生局今天澄清是假訊息，網路圖卡和表格刻意捏造不實資訊已有觸法之嫌，請民眾勿隨意轉傳，以免觸法。

台南林百貨插旗高雄 「惜別ㄟ海岸」變身FOCUS 13今天開幕

台南林百貨集團進駐高雄，高雄港以往送別「金馬獎」役男的光榮碼頭卸下時代任務，近年轉型成高雄流行音樂中心珊瑚廣場，今天更從「惜別ㄟ海岸」變身FOCUS 13 珊瑚廣場，強調讓碼頭轉型成可欣賞海景及用餐，打造不同體驗的海景生活場域。

母親節沒有蛋糕和大餐 長照媽媽守病榻顧植物人兒惹鼻酸

母親節將至，有一群母親沒有挑蛋糕、訂餐廳的喜悅，而是守在病床日復一日替臥床家人翻身、餵食、擦澡，沒有假日，也很少喊累，「把家撐住」已成了最沉默的責任。創世基金會表示，母親多是長照家庭主力，希望母親節不是只有鮮花和聚餐，盼幫這群母親多爭取喘息空間。

高雄捷運小港林園線全線發包 力拚2034年通車帶動產業轉型

高雄捷運小港林園線有重大進展，捷運局今宣布，第二階段土建工程已於5月7日完成全線發包，將朝2034年完工通車目標邁進，肩負串聯臨海工業區、林園工業區與新材料循環經濟產業園區的任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。