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屏東30處市場3措施防鼠 籲民眾勿隨意丟垃圾
台北市鼠患受矚目，屏東縣政府啟動30處公民有市場防鼠機制，透過環境清潔、強化防鼠及攤商宣導3大措施，提升衛生與管理；另呼籲民眾不隨意棄置垃圾，共同維護市場清潔。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，重視食品安全與市場環境品質，目前全縣共有28處公有市場及2處民有市場，已要求各鄉鎮市公所，針對零售市場進行全面盤點與加強作為。
縣府城鄉發展處提及，3大重點措施包含環境清潔再提升，加強市場公共區域、排水溝、攤位周邊清掃頻率，落實垃圾分類與清運；全面檢視市場內外防鼠設施，包含設置誘捕設備及定期消毒作業；輔導攤商妥善處理食材與廢棄物，避免暴露與堆積，並加強衛生觀念宣導，共同維護市場整體環境。
城鄉發展處說，傳統市場是民眾日常採買的重要場域，環境衛生不容鬆懈，將持續與各公所密切合作，並視實際需求，導入專業病媒防治資源，提升整體市場管理效能；同時也呼籲消費者，不隨意棄置垃圾，共同維護市場清潔。
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