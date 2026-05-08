屏東30處市場3措施防鼠 籲民眾勿隨意丟垃圾

母親節將至，有一群母親沒有挑蛋糕、訂餐廳的喜悅，而是守在病床日復一日替臥床家人翻身、餵食、擦澡，沒有假日，也很少喊累，「把家撐住」已成了最沉默的責任。創世基金會表示，母親多是長照家庭主力，希望母親節不是只有鮮花和聚餐，盼幫這群母親多爭取喘息空間。

2026-05-08 11:12