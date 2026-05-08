網傳高雄漢他病毒病例是雙北5倍 高市衛生局駁斥：假訊息

「鼠患之亂」掀起全台哪個城市漢他病例最多的論戰，近日社群平台Threads瘋傳「高雄漢他病毒病例達18至20例，是雙北5倍」，高市衛生局今天澄清是假訊息，網路圖卡和表格刻意捏造不實資訊已有觸法之嫌，請民眾勿隨意轉傳，以免觸法。

衛生局指出，高雄針對市場、夜市、社區及高風險場域環境整頓、清消與滅鼠工作，近年疫情已漸趨緩，統計8年期間漢他病毒確診案例，2019年1例、2020年5例、2021年4例、2022年1例、2023年2例、2024年1例，累計共有14例，2025年、2026年迄今均為0例。

衛生局強調，依傳染病防治法第9條規定，傳播媒體發布傳染病相關訊息，應經主管機關查證核實；若散布足以影響公共秩序或造成民眾恐慌的不實謠言，依同法第63條，最高可處3年以下有期徒刑，或併科100萬元以下罰金。

衛生局提醒，民眾接獲疫情資訊時，應以疾管署或官方公告為準，切勿輕信來源不明圖卡或社群貼文，避免成為假訊息擴散鏈的一環。