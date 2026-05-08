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台南林百貨插旗高雄 「惜別ㄟ海岸」變身FOCUS 13今天開幕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右三）及高青創意董事長陳慧姝（左二）等人主持開幕儀式，宣告FOCUS 13 珊瑚廣場正式對外營業。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右三）及高青創意董事長陳慧姝（左二）等人主持開幕儀式，宣告FOCUS 13 珊瑚廣場正式對外營業。記者徐白櫻／攝影

台南林百貨集團進駐高雄，高雄港以往送別「金馬獎」役男的光榮碼頭卸下時代任務，近年轉型成高雄流行音樂中心珊瑚廣場，今天更從「惜別ㄟ海岸」變身FOCUS 13 珊瑚廣場，強調讓碼頭轉型成可欣賞海景及用餐，打造不同體驗的海景生活場域。

FOCUS 13珊瑚廣場坐落在愛河灣，命名緣起於這裡過去是金馬補給樞紐的高雄港13號碼頭（又稱光榮碼頭）。市長陳其邁、高青創意董事長陳慧姝等人今早為新商場揭幕，強調這個城市的特殊記憶點，將以集結40家潮牌及主題餐廳的文創複合商場延續下去。

陳其邁化身導覽解說員向現場來賓介紹13號碼頭的前世今生。他說，以前當兵若抽到「金馬獎」，就要從13號碼頭搭船去金門當兵，所以這裡也是「惜別的海岸」，常有女朋友送別男朋友，就像車站一樣，常有很多離別故事，讓老一輩的高雄人留有特殊印象。

陳慧姝表示，新商場的開幕象徵高雄海灣開啟全新的生活模式，它不只是購物環境，還可以體驗高雄城市的日常、海的日常，感謝高雄市府長期推動市港合一，讓海灣真正走入市民生活，日後將透過品牌引進及策展內容跨界合作，讓商場與城市共同成長、持續對話。

FOCUS 13延續台南「林百貨」的文化底蘊及FOCUS時尚流行館的潮流精神，開幕首三日推出人氣餐飲排隊禮，包括鮮自然X卜卜餃的中杯淺焙‧手摘烏龍、GOR' Coffee & Pâtisserie的西西里美式咖啡及堯平原味布朗尼單片乙個，入館前100名都可以免費獲得兌換券。

首七日全館消費滿2000元贈100元禮券、滿4000元贈200元禮券(以此類推)。館內另推出互動體驗活動，大小朋友可以親手完成「乘浪而來」集章疊色明信片及彩繪氣球等活動，打造「好逛、好吃、好玩」兼具的臨海生活體驗。

FOCUS 13 珊瑚廣場今天開幕，這座強調文創的複合式商場位於愛河灣，過去是高雄港13號碼頭。記者徐白櫻／攝影
FOCUS 13 珊瑚廣場今天開幕，這座強調文創的複合式商場位於愛河灣，過去是高雄港13號碼頭。記者徐白櫻／攝影

FOCUS 13 珊瑚廣場強調擁有無敵海景，號稱是全台唯一的海景複合式商場，窗外就是停靠遊艇的碼頭。記者徐白櫻／攝影
FOCUS 13 珊瑚廣場強調擁有無敵海景，號稱是全台唯一的海景複合式商場，窗外就是停靠遊艇的碼頭。記者徐白櫻／攝影

FOCUS 13 珊瑚廣場集結40家潮牌及主題餐廳，1樓是賣場、2樓是餐廳。記者徐白櫻／攝影
FOCUS 13 珊瑚廣場集結40家潮牌及主題餐廳，1樓是賣場、2樓是餐廳。記者徐白櫻／攝影

FOCUS 13 珊瑚廣場今天開幕，這座文創複合式商場位於愛河灣，過去是高雄港13號碼頭。記者徐白櫻／攝影
FOCUS 13 珊瑚廣場今天開幕，這座文創複合式商場位於愛河灣，過去是高雄港13號碼頭。記者徐白櫻／攝影

高雄港 林百貨 陳其邁

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