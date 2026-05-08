鵝鑾鼻挖出石器時代遺址 將設國家級展示館今動土

鵝鑾鼻是台灣知名觀光景點，因賣店老舊2017年原要改建，卻意外挖出大量史前遺跡及文物，工程被迫叫停。經多年搶救及規畫後，「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」今天動土，完工後不但有嶄新賣店，也設立史前文物展示館展出考古成果。

鵝鑾鼻公園曾是恆春半島重要的景點，每年可吸引百萬以上遊客造訪，但因賣店老舊等因素逐漸沒落。2017年原本要進行賣店改建，卻在工地挖出舊石器時代晚期至新石器時代晚期遺址及文物，緊急停工。

為確保文化資產完整性，國家公園署啟動文資保護措施，動土前完成前期考古發掘，並於2023年重啟工程計畫。工程除了全面升級遊憩設施外，也新建一座考古展示館，展出發掘的遺址地景及出土文物，總經費約3億6700萬元，預計2028年完工。

設計採低衝擊開發原則，以輕量化材質減少對自然地貌的擾動，建材與色彩均採低調設計，融入海天一色的景致。展示館一樓以「重返貝的棲地」、「再現考古坑」、「史前貝器工業」為主軸，展示考古發掘的千年遺址，二樓則透過影像紀錄片展示考古歷程。

內政部表示，未來會爭取此處提升為國定遺址，並兼顧地方發展，確保史前文化資產世代延續、完整保存。國家公園署長王成機表示，展示館將成為鵝鑾鼻公園新景點，吸引更多遊客造訪。

「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」今天動土，完工後不但有嶄新賣店，也設立史前文物展示館。記者潘奕言／攝影