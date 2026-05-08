金門模範公務員名單公布 消防、衛生、城鄉3菁英脫穎而出

金門縣政府115年模範公務人員評選結果出爐，由消防局科員陳效杰、衛生局科長呂世傑及縣府城鄉發展處技正鄭文濤等3人脫穎而出，縣府昨在主管會報中，由縣長陳福海親自頒發獎狀與獎金表揚，陳福海也特別肯定3人在公共服務與業務推動上的卓越表現，期勉多學習精進。

其中，消防局科員陳效杰長年投入防災與救災工作，表現亮眼；他承辦內政部消防署「全國婦女防火宣導隊評鑑計畫」，連續兩年獲得全國特優；推動「獨居長者LOVE安居」專案，也榮獲第七屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎項肯定。

除防災宣導外，陳效杰也積極強化火場搶救能力，辦理火場精進訓練，並率隊參加全國火災搶救暨戰術體能交流競賽，以指揮官身分奪得全國佳作。他同時訂定「緊急救援小組火場作業原則」，完善金門火場救援機制；在勤務派遣方面，更整合國土測繪中心路網資料庫推動「智慧派遣」，打破行政轄區限制，提升出勤效率，救援抵達時間縮短逾28%。

衛生局科長呂世傑則長期深耕離島醫療與長照領域，推動建立空中醫療綠色通道，並執行醫療發展基金計畫，強化醫療在地化服務。他也曾協助破獲密醫集團，維護醫療秩序與民眾就醫安全。

此外，呂世傑也完成長照業務整併，提升行政效率與服務涵蓋率，並持續拓展長照資源，強化在地照護量能，讓離島長者獲得更完整的照顧服務。

至於城鄉發展處技正鄭文濤，則長期負責建造執照及雜項執照管理與施工管理督導考核；他將考核指標制度化、內化為日常作業與品質控管機制，使相關業務連年獲得特優評等。

縣府指出，鄭文濤在114年度執照相關考核中，更拿下地方政府最高分特優成績，並獲指定主辦全國業務觀摩活動，展現金門在建管行政上的執行效率與制度成果。

縣長陳福海表示，模範公務人員不僅是縣府人員學習典範，更展現第一線公務體系對公共服務的投入與專業，期勉全體持續精進，為縣民提供更優質的行政服務。