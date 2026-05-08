母親節沒有蛋糕和大餐 長照媽媽守病榻顧植物人兒惹鼻酸

母親節將至，有一群母親沒有挑蛋糕、訂餐廳的喜悅，而是守在病床日復一日替臥床家人翻身、餵食、擦澡，沒有假日，也很少喊累，「把家撐住」已成了最沉默的責任。創世基金會表示，母親多是長照家庭主力，希望母親節不是只有鮮花和聚餐，盼幫這群母親多爭取喘息空間。

家住高雄鳳山38歲楊姓男子正值壯年，今年2月因糖尿病併發症突發呼吸困難，送醫搶救後成為植物人，突如其來的意外，讓整個家庭瞬間被壓垮。

楊媽媽獨自扛下照護責任，白天種田、空檔兼差，只為籌措龐大照護費與生活開銷，她幾乎全年無休，長時間奔波在醫院與工作之間，累到沒時間喊苦，也不敢停下來。

直到後續轉介入住創世鳳山院，由專業團隊接手照護後，楊媽媽才終於稍微鬆一口氣，母親節前夕，她抽空到院探望兒子，看著孩子被照顧得乾乾淨淨、生命徵象穩定，忍不住紅了眼眶。

她說，兒子以前每到母親節，總會寫卡片、送小禮物，「現在不用了，只要他平安，就是最好的母親節禮物」，一句話道盡長照家庭最真實的心聲。

根據創世基金會統計，服務個案中超過6成照顧者是女性，更有約四分之一家庭，同時照顧年幼孩子或兩名以上長期病患，長年高壓照護下，不少媽媽身體早已亮紅燈，近5成需定期服藥或本身就有健康問題，卻仍習慣把自己的疲憊往後擺，只想讓家人過得安穩。

創世基金會表示，為分擔照顧者承受的壓力與孤單，持續推動植物人安養與到宅服務，希望替照顧家庭爭取喘息空間，也讓總是先照顧家人的母親，有機會好好照顧自己，並籲民眾用實際行動支持長照家庭，每月1650元即可協助植物人一日安養經費，讓愛不只是犧牲而能被延續。

母親節沒有蛋糕和大餐，一名長照媽媽守病榻顧植物人兒惹鼻酸。圖／創世基金會提供