高雄捷運小港林園線全線發包 力拚2034年通車帶動產業轉型

高雄捷運小港林園線有重大進展，捷運局今宣布，第二階段土建工程已於5月7日完成全線發包，將朝2034年完工通車目標邁進，肩負串聯臨海工業區、林園工業區與新材料循環經濟產業園區的任務。

過去小港與林園長期以石化、臨海工業為主，交通高度仰賴汽機車與大型貨運車流，交通紊亂，如今在大南方發展政策架構下，除了被賦予通勤功能，更是串聯產業、人口與城市發展的關鍵基礎建設。

捷運小港林園線全長約11.59公里，採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段、沿海路二段，止於林園高值化產業園區前，並設置7座車站。

路線起於高雄捷運紅線R3車站，一路向南延伸，沿線經臨海工業區、林園工業區及新材料循環經濟產業園區等三大國家級產業聚落，由於採與捷運紅線相同系統設計，未來可提供「一車到底」，直達高雄國際機場、高鐵左營站與台鐵路網。

值得注意的是，這條路線興建時程與高雄近年產業轉型同步，隨著台積電進駐楠梓、半導體供應鏈逐步南移，高雄從傳統重工業城市，逐漸朝科技製造與高值化產業轉型，南高雄交通承載壓力也快速增加。

捷運局指出，小港林園線目前整體工程進度約14.32%，隨全線完成發包，後續施工將全面展開，通車後，除降低客貨車流混行風險，也將以公共運輸為導向，改善南高雄長期依賴汽機車的通勤型態。

高雄捷運小港林園線路線圖。圖／高雄市捷運局提供

捷運小港林園線通風豎井深開挖施工。圖／高雄市捷運局提供

通風豎井出土作業。圖／高雄市捷運局提供

通風豎井出土作業。圖／高雄市捷運局提供