快訊

台股開低震盪力拚翻紅！聯發科帶頭反攻 川湖扮神隊友

3關鍵因素催化 大批南韓青年「投奔」日本

日職／徐若熙有明確問題需解決 軟銀投教稱「不排除花較長時間」：先在二軍出賽

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖花火節無人機秀出包！悟空、弗利沙「頭少一半」 縣府致歉

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2026澎湖國際海上花火節是重要觀光品牌，每年吸引大批遊客觀賞。圖／澎湖縣政府提供
2026澎湖國際海上花火節是重要觀光品牌，每年吸引大批遊客觀賞。圖／澎湖縣政府提供

2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，升空後無法成形、展演中斷，重飛後仍不完整，引發議論；澎湖縣府對此致歉，表示現場受訊號干擾，將要求廠商檢討說明。

議長陳毓仁不滿說，今年預算、設備與宣傳全面升級，卻仍重演去年無人機展演失誤，已非單純意外，將要求縣府提出完整檢討報告，釐清責任歸屬。

今年澎湖花火節無人機展演日本知名IP「七龍珠Z」為主題備受矚目，未料無人機燈光秀升空後，悟空、弗利沙、比克頭直接少一半，龍珠雷達畫面也剩一半，遭批「每年都出包」。

陳毓仁表示，花火節是澎湖重要的觀光品牌，代表的不只是表演活動，更是城市形象與觀光招牌，品牌建立不容易，但信任崩塌只需要幾分鐘。

陳毓仁指出，今年活動預算增加、設備升級、宣傳規模擴大，外界期待相對更高，結果圖形還是破碎、不完整，他認為去年還能以經驗不足解釋，如今再度發生相同情形，已非單純意外，而是整體規畫、測試、訊號管理及危機應變機制出現問題。

陳毓仁質疑，縣府與相關單位不能僅以「訊號干擾」作為說明，應完整交代設備測試流程、訊號管理機制、廠商履約狀況及預算執行情形，他強調身為議長，將要求提出完整檢討報告，釐清責任歸屬。

澎湖縣府解釋，昨晚天候條件允許，無人機順利升空，其中300多架無人機因受訊號干擾影響，部分圖形排列異常，飛行團隊第一時間進行系統檢測與重新校正，煙火施放結束後，再次安排重飛，仍有部分圖形未能成功呈現。

縣府強調，活動前已完成現場定位測試及飛行檢測作業，測試期間均可完整呈現演出內容，執飛團隊「台灣希望創新」過去也曾參與台灣燈會及多項大型活動展演，具備大型無人機演出經驗，對於此次演出異常，縣府高度重視，將要求團隊盡速釐清訊號干擾原因。

無人機展演未如預期，當晚舞台演出與煙火活動仍照常，包括馬公國中音樂班、馬公高中舞蹈班、文光國中舞蹈班及馬公國小音樂班等4組在地藝文團隊接力演出；晚間煙火施放7117發煙火，以多層次花色點亮澎湖夜空，現場仍吸引大批遊客駐足觀賞。

2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，引發批評聲浪。圖／澎湖縣政府提供
2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，引發批評聲浪。圖／澎湖縣政府提供

2026澎湖國際海上花火節是重要觀光品牌，每年吸引大批遊客觀賞。圖／澎湖縣政府提供
2026澎湖國際海上花火節是重要觀光品牌，每年吸引大批遊客觀賞。圖／澎湖縣政府提供

2026澎湖國際海上花火節是重要觀光品牌，每年吸引大批遊客觀賞。圖／澎湖縣政府提供
2026澎湖國際海上花火節是重要觀光品牌，每年吸引大批遊客觀賞。圖／澎湖縣政府提供

2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，引發批評聲浪。圖／澎湖縣政府提供
2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，引發批評聲浪。圖／澎湖縣政府提供

2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，引發批評聲浪。圖／澎湖縣政府提供
2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，引發批評聲浪。圖／澎湖縣政府提供

無人機 澎湖 花火節

延伸閱讀

澎湖海上花火綻放！開幕無人機受訊號干擾「展演失常」

「2026藍色公路海洋觀光嘉年華」登場 結合超跑自駕及地方節慶

洗澡沒熱水、浴室沒隔間…校園軟硬體不足 花蓮議員要求縣府全面盤點

無人機墜毀拉脫維亞境內 官方調查來源

相關新聞

澎湖海上花火綻放！開幕無人機受訊號干擾「展演失常」

澎湖國際海上花火節再度綻放，開幕場因天候因素取消的無人機展演，今晚雖順利升空，卻受到訊號干擾，導致展演中斷，二度升空部分...

智慧交通力道不足…高雄號誌近7成未連線 第一季故障日均37件

高雄市共五八○七支交通號誌，僅兩千支連線智慧運輸中心、二八○處設置不斷電系統（ＵＰＳ），近七成號誌異常無法即時掌握，須靠市民或警方通報。議員指今年首季平均每天故障卅七件，維修範圍從旗津到那瑪夏，人力吃

五一陸客潮擠爆金門！小三通載客率破9成 縣府爭取航班再擴充

大陸五一長假落幕，金門縣政府統計，今年截至5月5日止，金廈泉小三通總入出境人次已達72萬7171人次，較去年同期58萬6172人次，大幅成長近25%；其中，五一連假期間小三通入境載客率多次突破9成，顯

金門何浦、北市萬興跨海快閃母親節 英語劇口琴聲暖進民眾心裡

選在溫馨母親節前夕，金門縣何浦國小與台北市萬興國小今天攜手舉辦「快閃母親節的祝福」雙校交流活動，學生分別前往金門縣政府社會處大同之家及金城車站演出，以英語小劇場、口琴演奏與互動問答，向長輩及民眾提前獻

麻糬飄香傳母愛！金門藍營母親節活動超溫馨　媽媽們笑開懷

母親節前夕暖意洋溢！中國國民黨金門縣黨部今日上午配合全國同步舉辦「手做麻糬，傳達心意」母親節主題活動，邀請在地的婆婆媽媽與姊妹們齊聚一堂，透過親手製作麻糬，提前歡度溫馨佳節，現場洋溢濃濃幸福氛圍。

澎湖花火節無人機秀出包！悟空、弗利沙「頭少一半」 縣府致歉

2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，升空後無法成形、展演中斷，重飛後仍不完整，引發議論；澎湖縣府對此致歉，表示現場受訊號干擾，將要求廠商檢討說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。