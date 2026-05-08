澎湖花火節無人機秀出包！悟空、弗利沙「頭少一半」 縣府致歉

2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，升空後無法成形、展演中斷，重飛後仍不完整，引發議論；澎湖縣府對此致歉，表示現場受訊號干擾，將要求廠商檢討說明。

議長陳毓仁不滿說，今年預算、設備與宣傳全面升級，卻仍重演去年無人機展演失誤，已非單純意外，將要求縣府提出完整檢討報告，釐清責任歸屬。

今年澎湖花火節無人機展演日本知名IP「七龍珠Z」為主題備受矚目，未料無人機燈光秀升空後，悟空、弗利沙、比克頭直接少一半，龍珠雷達畫面也剩一半，遭批「每年都出包」。

陳毓仁表示，花火節是澎湖重要的觀光品牌，代表的不只是表演活動，更是城市形象與觀光招牌，品牌建立不容易，但信任崩塌只需要幾分鐘。

陳毓仁指出，今年活動預算增加、設備升級、宣傳規模擴大，外界期待相對更高，結果圖形還是破碎、不完整，他認為去年還能以經驗不足解釋，如今再度發生相同情形，已非單純意外，而是整體規畫、測試、訊號管理及危機應變機制出現問題。

陳毓仁質疑，縣府與相關單位不能僅以「訊號干擾」作為說明，應完整交代設備測試流程、訊號管理機制、廠商履約狀況及預算執行情形，他強調身為議長，將要求提出完整檢討報告，釐清責任歸屬。

澎湖縣府解釋，昨晚天候條件允許，無人機順利升空，其中300多架無人機因受訊號干擾影響，部分圖形排列異常，飛行團隊第一時間進行系統檢測與重新校正，煙火施放結束後，再次安排重飛，仍有部分圖形未能成功呈現。

縣府強調，活動前已完成現場定位測試及飛行檢測作業，測試期間均可完整呈現演出內容，執飛團隊「台灣希望創新」過去也曾參與台灣燈會及多項大型活動展演，具備大型無人機演出經驗，對於此次演出異常，縣府高度重視，將要求團隊盡速釐清訊號干擾原因。

無人機展演未如預期，當晚舞台演出與煙火活動仍照常，包括馬公國中音樂班、馬公高中舞蹈班、文光國中舞蹈班及馬公國小音樂班等4組在地藝文團隊接力演出；晚間煙火施放7117發煙火，以多層次花色點亮澎湖夜空，現場仍吸引大批遊客駐足觀賞。

2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，引發批評聲浪。圖／澎湖縣政府提供

2026澎湖國際海上花火節是重要觀光品牌，每年吸引大批遊客觀賞。圖／澎湖縣政府提供

2026澎湖國際海上花火節是重要觀光品牌，每年吸引大批遊客觀賞。圖／澎湖縣政府提供

2026澎湖國際海上花火節昨晚重頭戲「七龍珠Z」700架無人機燈光秀出包，引發批評聲浪。圖／澎湖縣政府提供