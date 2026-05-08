智慧交通力道不足…高雄號誌近7成未連線 第一季故障日均37件

高雄市共五八○七支交通號誌，僅兩千支連線智慧運輸中心、二八○處設置不斷電系統（ＵＰＳ），近七成號誌異常無法即時掌握，須靠市民或警方通報。議員指今年首季平均每天故障卅七件，維修範圍從旗津到那瑪夏，人力吃緊，要求危險路口優先增設ＵＰＳ並提高聯網率。交通局表示，將爭取經費把號誌連線率提升至五成。

交通局長張淑娟說，高雄幅員廣，號誌連線智慧運輸中心比率約二至三成，已提預算需求，目標提升至五成。不斷電號誌三年前設置目標為百分之五，高速公路、醫院等重要路口均優先施作，原已達標，但因號誌數增加，比率再降至百分之四點八二。她也提醒，若遇到號誌斷電，民眾仍應遵循路權，比較安全。

議員林智鴻助理江昱欣日前傍晚時分騎車行經鳳山區和成、海涵路口，受停電影響，當時路口雙向三色號誌全不亮。因鄰近台八八快速道路，車流量龐大，警方現場操作後仍無法恢復，大小車輛「憑默契」通行，險象環生。

林智鴻追查發現，去年號誌故障八七六七件，平均一天廿四件；今年第一季更達三三四○件，平均一天卅七點一件。號誌故障只能靠一九九九專線、里鄰通報、警方巡查或交通局巡查才會發現，而且假日三組、平日四組維修人力，要從旗津修到那瑪夏，人力太吃緊。

他說，台北ＵＰＳ設置比率為百分之十五點六二、新北市百分之六點四七，高雄才百分之四點八二。高雄自詡智慧交通，不斷電系統只排六都第三，ＵＰＳ集中於都會區，產業園區相對少。市府應盤點臨近高速公路、快速道路、學校、醫院、社福機構等危險路口優先裝設，另跨局處盤點硬體整備與人力，加快搶修流程。