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莒光遊客中心升級亮相 以數位科技融合島嶼永續

中央社／ 連江縣7日電
馬祖國家風景區管理處近期完成莒光遊客中心內部空間與設備全面升級工程，遊客中心展示空間裡，針對莒光遊憩資源進行重新盤點與彙整，將精華濃縮於全新的資訊解說牆。馬祖國家風景區管理處提供／中央社
馬祖國家風景區管理處近期完成莒光遊客中心內部空間與設備全面升級工程，遊客中心展示空間裡，針對莒光遊憩資源進行重新盤點與彙整，將精華濃縮於全新的資訊解說牆。馬祖國家風景區管理處提供／中央社

馬管處今天表示，莒光遊客中心日前升級亮相。改裝工程著重於視聽室感官體驗升級，及展示空間的旅遊資訊重新盤點，打造以數位科技融合島嶼永續的導覽場域。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為強化連江縣莒光鄉的旅遊服務深度與展示品質，近期完成莒光遊客中心內部空間與設備全面升級工程。

馬管處說明，升級工程重點的視聽室，過往受限於布幕尺寸以及莒光海島潮濕氣候，導致布面不平整影響觀影效果。此次改為在牆面上漆上投影漆，不僅大幅減少硬體設施維護成本，更提升投影畫面的平整度與飽和度。

馬管處表示，莒光地區位處離島，工程材料等資源運送、取得均不易，且為降低汰換過程中產生的碳足跡，升級工程採「精確升級，惜物再生」原則，如汰換迭代速度快的影音設備，視聽室座椅則以更換椅面等方式延續壽命。

另一個重點的遊客中心展示空間，馬管處說，針對莒光豐富的遊憩資源進行重新盤點與彙整，將精華濃縮於全新的資訊解說牆。不僅介紹東莒雌光螢、黑嘴端鳳頭燕鷗等，展示莒光島嶼生物多樣性，還以實物解說地質景觀，及莒光、台灣與中國間的相對位置，讓遊客更了解這塊土地。

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿指出，透過優化視聽設備與梳理解說內容，莒光遊客中心已升級成更具科技與永續的展示空間。未來遊客在莒光島嶼實地探索前，能先在遊客中心獲得最詳盡且震撼的感官導覽。

馬祖國家風景區管理處近期完成莒光遊客中心內部空間與設備全面升級工程，重點的視聽室投影布幕，改為在牆面上漆上投影漆，避免莒光海島潮濕氣候，導致布面不平整，影響投影效果。馬祖國家風景區管理處提供／中央社
馬祖國家風景區管理處近期完成莒光遊客中心內部空間與設備全面升級工程，重點的視聽室投影布幕，改為在牆面上漆上投影漆，避免莒光海島潮濕氣候，導致布面不平整，影響投影效果。馬祖國家風景區管理處提供／中央社

東莒 馬祖

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