聽新聞
0:00 / 0:00
莒光遊客中心升級亮相 以數位科技融合島嶼永續
馬管處今天表示，莒光遊客中心日前升級亮相。改裝工程著重於視聽室感官體驗升級，及展示空間的旅遊資訊重新盤點，打造以數位科技融合島嶼永續的導覽場域。
馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為強化連江縣莒光鄉的旅遊服務深度與展示品質，近期完成莒光遊客中心內部空間與設備全面升級工程。
馬管處說明，升級工程重點的視聽室，過往受限於布幕尺寸以及莒光海島潮濕氣候，導致布面不平整影響觀影效果。此次改為在牆面上漆上投影漆，不僅大幅減少硬體設施維護成本，更提升投影畫面的平整度與飽和度。
馬管處表示，莒光地區位處離島，工程材料等資源運送、取得均不易，且為降低汰換過程中產生的碳足跡，升級工程採「精確升級，惜物再生」原則，如汰換迭代速度快的影音設備，視聽室座椅則以更換椅面等方式延續壽命。
另一個重點的遊客中心展示空間，馬管處說，針對莒光豐富的遊憩資源進行重新盤點與彙整，將精華濃縮於全新的資訊解說牆。不僅介紹東莒雌光螢、黑嘴端鳳頭燕鷗等，展示莒光島嶼生物多樣性，還以實物解說地質景觀，及莒光、台灣與中國間的相對位置，讓遊客更了解這塊土地。
馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿指出，透過優化視聽設備與梳理解說內容，莒光遊客中心已升級成更具科技與永續的展示空間。未來遊客在莒光島嶼實地探索前，能先在遊客中心獲得最詳盡且震撼的感官導覽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。