莒光遊客中心升級亮相 以數位科技融合島嶼永續

馬管處今天表示，莒光遊客中心日前升級亮相。改裝工程著重於視聽室感官體驗升級，及展示空間的旅遊資訊重新盤點，打造以數位科技融合島嶼永續的導覽場域。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為強化連江縣莒光鄉的旅遊服務深度與展示品質，近期完成莒光遊客中心內部空間與設備全面升級工程。

馬管處說明，升級工程重點的視聽室，過往受限於布幕尺寸以及莒光海島潮濕氣候，導致布面不平整影響觀影效果。此次改為在牆面上漆上投影漆，不僅大幅減少硬體設施維護成本，更提升投影畫面的平整度與飽和度。

馬管處表示，莒光地區位處離島，工程材料等資源運送、取得均不易，且為降低汰換過程中產生的碳足跡，升級工程採「精確升級，惜物再生」原則，如汰換迭代速度快的影音設備，視聽室座椅則以更換椅面等方式延續壽命。

另一個重點的遊客中心展示空間，馬管處說，針對莒光豐富的遊憩資源進行重新盤點與彙整，將精華濃縮於全新的資訊解說牆。不僅介紹東莒雌光螢、黑嘴端鳳頭燕鷗等，展示莒光島嶼生物多樣性，還以實物解說地質景觀，及莒光、台灣與中國間的相對位置，讓遊客更了解這塊土地。